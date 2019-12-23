Silifke Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyasını ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyasını ödüllendirdi

İHA

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yılsonu resepsiyonu ve Silifke iş dünyası ödül töreni' düzenlendi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyasını ödüllendirdi

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Yılsonu resepsiyonu ve Silifke iş dünyası ödül töreni' düzenlendi.
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın tanıtım videosunun gösterimi ile başlayan etkinlikte konuşan Oda Başkanı Nurettin Kaynar, 2019 yılını verimli ve dolu dolu geçtiğini söyledi. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 111. kuruluş yılını kutladığı 2019 yılı itibariyle bünyesinde bulunan 2 bin 500 civarındaki işletme ile Silifke ilçesine, Mersin'e ve Türkiye'ye değer kattığını dile getiren Kaynar, "Odamız, yıl boyu sunulan üye hizmetlerine ek olarak, sosyalakademik ve kültürel düzeyde eğitimler, paneller, konferanslar ve kongreler gerçekleştirmektedir. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışı iş heyetleriyle görüşmeler yapmakta ve işbirliği anlaşmaları imzalamaktadır. Silifke TSO'nun öncelikli misyonu, üyelerinin etkin ve verimli üretimini desteklemek ve Silifke ilçesinin markalaşmasına katkı sunmaktır. Yakın süreçte, üyelerimize yönelik olarak 'Silifke TSO Prestij Kart' uygulaması hayata geçirilecektir. Tüm üyelerimize kart dağıtımı yapılacak ve programa dahil olmak isteyen işletmelerle protokoller imzalanacaktır. Kart sahibi üyelerimiz, telefonlarından anlaşmalı olduğumuz tüm kurum ve kuruluşları görebilecek ve çeşitli ayrıcalıklardan yararlanacaktır. Prestij Kart uygulaması sayesinde, Silifke esnafının kazanmasını sağlamak, yerel ürünlerimizin değerini artırmak ve üyelerimizin birbiri ile iletişimini geliştirmek adına çabalarımız artarak devam edecektir. Ayrıca, 2020 yılında Silifke turizminin canlandırılması için kapsamlı bir etkinlik planlamaktayız" dedi.
“İlçemizin gelişimine sunduğumuz katkı için mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim” diyen Kaynar, “Sunulan bu katkının siz değerli dostlarımızın işbirliğiyle anlamlı hale geldiğini de belirtmek isterim. Silifke iş dünyası ödül töreni, aday belirlemesinin yapılmadığı ve oy verme işleminin yalnızca hizmet binasında imza karşılığı gerçekleştiği bir etkinliktir. Bu etkinliğin temel amacı, üyelerimizle sosyal paydaşlarımızın bir araya getirilmesi ve kurumsal iletişimin güçlendirilmesidir” ifadelerini kullandı.
Kaymakam Ersin Emiroğlu ise “Bugün Ticaret ve Sanayi Odamızın geleneksel hale getirmiş olduğu, 'Silifke’nin enleri' ismini verecekleri ödül töreninde inşallah ilk örneği olacaktır. Başarı gösteren, kendi alanında en iyi olanlar ödüllerini alacaklar. Ödül alanlara teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum" diye konuştu.
Etkinlik kapsamında düzenlenen resepsiyonda ise konuklara, Silifke keçi yoğurdu, keçi peyniri ve sucuk ikramı yapıldı.

MERSİN

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:16
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
YEREL HABERLER Silifke’de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ...
4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti
Mersin'de tefeci operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de tefeci operasyonuna 2 tutuklama
Mersin'de 9 ayda 126 bin 509 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 9 ayda 126 bin 509 ton sıcak asfalt ...
Mersin'de tefeci operasyonu Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de tefeci operasyonu Gözaltına alınan 6 ...
Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler
YEREL HABERLER Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları topluluğu kuruyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuk halk dansları ...
Hipertansiyon ve diyabet böbrek yetmezliğine sebep olabilir Nefroloji Uzman Dr. Cemal Kurt: "Diyabet ve hipertansiyonu olan kişiler öncelikle düzenli olarak kan ve idrar tahlili yaptırmalı"
YEREL HABERLER Hipertansiyon ve diyabet böbrek yetmezliğine sebep ...
Karaduvar Balık Festivali coşkusu ikinci gününde de devam etti
YEREL HABERLER Karaduvar Balık Festivali coşkusu ikinci gününde de ...
Mersin´de kadınların şiddete yönelik danslı protestosuna izin verilmedi
YEREL HABERLER Mersin´de kadınların şiddete yönelik danslı ...
Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten korkuyordu
YEREL HABERLER Emine Demir'in kardeşi: Ablam öldürülmekten ...
Baba ve 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Baba ve 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 2 ...
Sardalya festivaline yoğun ilgi Akdeniz Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen Karaduvar Balık Festivali, ulusal yayın organlarında da geniş yer buldu
YEREL HABERLER Sardalya festivaline yoğun ilgi Akdeniz Belediyesince ...
Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şefika Kutluer, St.Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi
YEREL HABERLER Şefika Kutluer, St.Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi
200 kamera incelendi, baba ve çocuğunu vuranlar yakalandı Tarsus'ta trafikte tartıştıkları iddia eden şüpheliler baba ve kızını yaralamışlardı
YEREL HABERLER 200 kamera incelendi, baba ve çocuğunu vuranlar ...
Mersin'de hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, vatandaşlar denize girdi Erdemli ilçesinde vatandaşlar Limonlu Çayı ile Akdeniz'in buluştuğu sahilde denize girdi
YEREL HABERLER Mersin'de hava sıcaklığı 18 dereceyi buldu, ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın marangozu Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumda cinsiyet eşitliği sağlamak için pozitif ayrımcılık sağlanarak işe alınan kadınlar, başarılı çalışmaları ile göz dolduruyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın ...
Mersin'de vatandaşlara atık uyarısı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Ömer Erdal Bilici: "Atıkları kaynağında ayrıştırmalıyız”
YEREL HABERLER Mersin'de vatandaşlara atık uyarısı Çevre Koruma ve ...
Çocuklar pasta atölyesinde pasta yapmasını öğrendi
YEREL HABERLER Çocuklar pasta atölyesinde pasta yapmasını öğrendi
Fosil yakıt kullanımı denizleri ve okyanusları tehdit ediyor Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: "Temiz enerji seçeneklerine devam edilmeli"
YEREL HABERLER Fosil yakıt kullanımı denizleri ve okyanusları tehdit ...
Mersin'de kadın marangoz, kreş için saldalye üretiyor
YEREL HABERLER Mersin'de kadın marangoz, kreş için saldalye üretiyor
Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek
YEREL HABERLER Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X