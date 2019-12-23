Mersin’de karda mahsur kalan 12 araçtaki vatandaşlar kurtarıldı

– Mersin’in yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde artan kar yağışında yolda mahsur kalan 12 araçtaki vatandaşlar, 3 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Mersin’in Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi ile Durmaz mevki arasındaki bölgede kış şartlarına elverişsiz koşullarda yakalanan ve tedbirsiz yola çıkan vatandaşlar karda mahsur kaldı. Mersin merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede 12 araçla yoğun kar yağışına yakalanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin çağrı merkezini arayarak yardım istediler.

Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bölgeye hızlıca ulaşarak buzlanma nedeniyle ilerleyemeyen 12 aracı kurtarmak için çalışmaya başladı. 6 kişilik 2 ekip, 2 greyder, 2 pikap ve bir kazıcı yükleyici kepçe yardımıyla yaklaşık 4 kilometrelik yolda yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmayla 12 aracı kurtardı. Mağduriyeti giderilen vatandaşlar, araçlarıyla sorunsuz bir şekilde yollarına devam etti.

Ekipler, ayrıca kurtarıcıları arayarak, araçları hasar görmüş vatandaşlara yardımcı oldu.

MERSİN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

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