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Mersin´de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi

DHA

MERSİN´in merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede kimliği belirsiz kişiler yaklaşık 72 dönümde bulunan 70 yaşındaki kızılçam ağaçlarını kesti.

MERSİN´in merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı devlet hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede kimliği belirsiz kişiler yaklaşık 72 dönümde bulunan 70 yaşındaki kızılçam ağaçlarını kesti.
Eski Mezitli Mahallesi´nde kimliği belirsiz kişiler, Orman Bölge Müdürlüğü korumasında olan 72 dönümlük hazine arazisindeki binlerce kızılçam ağaçlarını bir gecede kesti. Sabah bölgede spor yapan vatandaşlar durumu fark edince yaşanan yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen orman bölge müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ekipleri yaşananlarla ilgili soruşturma başlatarak şüphelilerin kimliğini tespit etmek için harekete geçti.
`EN AĞIR CEZA VERİLMELİ´
Olayın yaşandığı bölgeye gelerek incelemeler de bulunan Mezitli Mahallesi'nin eski muhtarı Veysel Kılıçoğlu, ağaç katliamına neden olanların kanun boşluğundan yararlandığını belirterek, "Burada katliam var. Cumartesi gecesi 72 dönüm arazi de çam ağaçları yerle bir edilmiş. Sözün bittiği yerdeyiz. Mersin Valisi, Orman Bölge Müdürlüğü, yerel yöneticiler buraya sahip çıkmalı. Burada katliamı yapan kişiler parasal değil, hapis cezasıyla cezalandırılıp, bu yerin tekrar orman alanına dönüştürülmesi için çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu yapılan işlem organize bir suç örgütünün işi. Çünkü ilk defa yapılan bir işlem değil. Bu insanlar kanunlardaki boşlukları iyi biliyor, biraz da parasal güçleri de var ve yakın zamanda narenciye bahçesi olacağını da göreceğiz. Çünkü hemen bitişik Mezitli Devlet Hastanesi olarak belirlenmiş bir alan. Büyük bir rant var burada, çevresi hep arazi bölgesi. Vatandaş geleceğe yönelik bir yatırım yapma derdinde sanırım" dedi.
'BUNA KİM DUR DİYECEK?'
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da çevre katliamlarına neden olanlara en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bazen insan bireysel olarak da, belediye başkanı olarak da 'Bu kadar olmaz' diyor. Yeter artık diyoruz. Bir orman kanunu diye bir kavram var ama halk arasındaki anlamı Orman Kanunu, yani hukukun yok sayıldığı bir kanun anlamında yorumlanıyor. Vatandaşın giderek kanunsuz davranması normal gibi karşılanıyor. 2017 yılında da yaşadık yine aynı bölgede, aynı kişiler tarafından yapıldı. Ağaçlandırılması sözü verilmesine karşı burada yine limon ağacı dikildi. 2017´den bu yana bir gelişme yaşanmıyor. Bunun sonucunu biliyorlar ve bir şey olmadığını görüyorlar. Vatandaş 'yapanın yanına kar kalıyor' diyerek yapıyor bu eylemi. Üstelik hafta sonu gece oluyor bunlar hep gece yapılıyor. Gündüz yapılmaması bile insanın aklına birçok şey getiriyor. Yine 70 dönüm üzerinde bir orman alanı birtakım insanlar tarafından el birliğiyle kesildi. Burası için gerekenin yapılacağını güveniyoruz. Üstelikte gelecekte değeri çok yüksek olacak bir yer. Devlet Hastanesi'nin önümüzdeki aylarda inşaat ihalesi yapılacak. Hemen onun yanında yapılan bir kesim gayet bilinçli yapılmıştır. Yarınlarda o devlet hastanesi yanında bazı tasarruflarda bulunulacak demektir. Buna kim dur diyecek? Hukuk, adalet diyecek. İstediğimiz sonucu alamadığımızı görüyoruz. Bir belediye başkanının kendi bölgesinde bir orman alanı katledilirken çaresi kalması son derece acı bir tablodur" diye konuştu.  
`SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ´
Başkan Tarhan, "Ormanları koruyalım' diyoruz ama belediye sınırları içinde gece yarısı belli kişiler buraları kişisel rant amacıyla ormanı yok ediyor ve limon bahçesi yapıyor. Buna herkesin ses çıkarması ve sadece hukuka bırakmaması gerekiyor. Son zamanlarda gördük ki kamuoyu baskısıyla mahkeme kararı alınıyor. Burada bütün herkesi, sivil toplum kuruluşlarını, odaları, tüm dinamikler bana ne demeden sesini çıkarsın. Adalete, hukuka bırakmadan gerekli kamuoyu baskısını oluşturalım, gereken yapılsın. Ormanların birtakım kişilere rant kapısı olmasının önüne geçilsin. Sözün bittiği yerdeyiz" ifadesini kullandı.
KANUNDA BOŞLUKLAR VAR
Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanı Sinan Can da yaşanan ağaç kıyımına tepki göstererek şunları söyledi:
"Ağaç kıyımını duyduktan sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Kıyımı belgeledik. Mersin'de geçmişten bugüne ağaç katletme durumu devam etmektedir. Buna karşı gösterilecek tavır ormanları kazanmamızı sağlayacaktır. Bu çok ciddi bir problemdir. Ormanları katledip, farklı noktalara getirmek ciddi bir sorundur. Muhtarla konuştuğumuz ormanların kesilip yerine narenciye ağaçları dikildiğini söyledi. Kanunda boşluklar var. Orman Bölge Müdürlüğü ceza verdiği zaman sanki yasal yükümlülükleri ortadan kalktığı noktasında bir bakış açısı var. Bu bakış açısının doğru olmadığını düşünüyoruz. Orman müdürlüğünün, buralarda ağaç kesimine ve alanın başka bir şekilde kullanılmasına izin vermemesi gerekir."

MERSİN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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