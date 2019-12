Mezitli Belediyesi 3 yıllık gelir tablosunu yayınladı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin 3 yıllık gelir tablosunu kamuoyu ile paylaştı. 2017’de 19 milyon 932 bin 578 TL gelir elde eden Mezitli Belediyesi, gelirini 2018’de 20 milyon 82 bin 807, 2019’da ise 21 milyon 962 bin 796 TL’ye yükseltti.

Başkan Tarhan’ın, şeffaf belediyecilik kapsamında yayınladığı son 3 yıllık gelir tablosunda en büyük gelir kalemini Merkezi İdare Gelirlerinden Alınan Paylar oluşturdu. Buna göre, Mezitli Belediyesi, merkezi idare vergi gelirlerinden 2017’de 10 milyon 345 bin TL, 2018’de 12 milyon 536 bin TL ve 2019’da 13 milyon 746 bin TL pay aldı. Bina vergisi gelirleri ise 2017’de 1 milyon 503 bin TL olurken, bu rakam 2018’de 2 milyon 215 bin TL, 2019’da ise 2 milyon 566 bin TL olarak tahsil edildi. Belediyenin yüksek gelir elde ettiği bir başka kalem de elektrik ve havagazı tüketim vergisi oldu. Buna göre, 2017’de 1 milyon 61 bin lira elektrik ve havagazı tüketim vergisi toplayan Mezitli Belediyesi, bu rakamı 2018’de 1 milyon 419 bin, 2019’da ise 1 milyon 427 bin liraya yükseltti.

Mezitli Belediyesi, tüm gelirlerden toplam olarak 2017’de 19 milyon 932 bin 578 TL, 2018’de 20 milyon 82 bin 807, 2019’da ise 21 milyon 962 bin 796 TL gelir elde etti.



Gelir gider açıklama konusunda Türkiye’ye öncülük ettik”

Gelir tablosuna ilişkin açıklama yapan Başkan Tarhan, Mezitli halkının, Mezitli Belediyesi ve belediye başkanına olan güveninin oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. Tarhan, yaptıkları şeffaf uygulamalarla bunu sağladıklarını belirten Tarhan, şeffaf belediyecilik anlayışını sürdürme konusunda hassas davrandıklarını ifade ederek, “Mezitli Belediyesi olarak gelir ve giderleri açıklama konusunda Türkiye’ye öncülük ettik. Üstelik bunu her kesime duyurabilmek adına kentimizin çok sayıda farklı noktasına ışıklı tabelalar yaparak gelirimizin ne olduğunu, bu paraların nerelere harcandığını açık bir biçimde aylık olarak vatandaşlarımızla paylaştık. Bu konuda halkımızdan yoğun destek aldık. Şimdi de son 3 yıllık gelirimizi paylaşarak vatandaşlarımızın bir anlamda performansımızı ve gelirlerimizin üç yıllık değişimini görmelerini istedik” dedi.



“Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz”

Mezitli Belediyesinin pek çok çalışmasıyla örnek alındığını vurgulayan Tarhan, “Halkımızın belediyeye olan güveni beni oldukça memnun ediyor. Geride kalan 5 yılı aşan sürede birçok çalışmamızın yanında şeffaf belediyecilik uygulamasıyla da Türkiye’de örnek bir belediye haline geldik. Her çalışmamızda halkımızın tam desteğini alıyor, harcadığımız her kuruşun, halkımız tarafından sorgulanmasını, denetlenmesini ve sormasını istiyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızdan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Sorgulanabilir belediye olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

