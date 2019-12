Otoyolda yanan araç hurdaya döndü

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmı bilinmeyen nedenden alev aldı. Sürücünün güvenlik şeridine çektiği aracın her tarafını saran alevler, aracı hurdaya döndürdü. Olayda şans eseri araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu TarsusPozantı mevkisi Pelit tesisleri yakınlarında Erden G.’nin kullandığı 58 ND 933 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili güvenlik şeridine park etti.

Kendi imkanları ve çevredeki diğer sürücülerin imkanlarıyla alevler söndürülemeyince olay yerine Büyükşehir itfaiye ekipleri çağrıldı.

Seri şekilde olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, otomobilin her tarafını saran alevleri söndürdüler. Araç hurdaya dönerken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.