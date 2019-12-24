Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Atıcılık Ligi final yarışmaları Mersin’de yapıldı.

Türkiye geneli 160 sporcunun katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu’nda yapılan yarışmalarda gençler ile büyükler havalı tabanca ve havalı tüfek kategorilerinde ilk üç sırada yer alan takımlar belirlenirken, gençler tüfek sıralamasında takım olarak Mersin'i temsil eden Enes Buğra Yayla ve Şule Nur Tekeli'den oluşan Zeytin Dalı Şehitleri Takımı Türkiye 1'incisi, Ahmet Cırık ve Melike Cırık'tan oluşan Fırat Kalkanı Takımı Türkiye 2'ncisi olma başarısı gösterdi. 2 gün birbirinden çekişmeli yarışmalara sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) Başkanı Ufuk Arman, TAAF Genel Sekreteri Zeki Öztürk ve TAAF Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından verildi.

Yarışmalarda tabanca büyüklerde Gökhan EryiğitŞevval İlayda Tarhan birinci, İsmail KeleşYusuf Dikeç ikinci, Murat KılıçMustafa Seval 3. sırada bitirdi. Tabanca gençlerde Habip YeşilözMuhammet Tolunay Göktaş şampiyonluğu göğüslerken, Kubilay ÖzerZeynep Gökçe Gültekin ikinci, Hazel Cemre DemirciTunahan Tatoğlu ikilisi ise 3. sırada yer aldı. Tüfek büyüklerde ise Hasan ÇobanMert Nalbant birinci, Aysun UğurluHalil İbrahim Öztürk ikinci, Ayça ErdoğanEmrah Ceylan üçüncü olurken, tüfek gençlerde de Enes Buğra YaylaŞule Nur Tekeli birinci, Ahmet CırıkMelike Cırık ikinci, Bengisu HaskalfalıCeylen Eren 3. bitirdi.

MERSİN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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