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Mersin'de kadınlar çiçek üretimine başladı

İHA

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin 'Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi' kapsamında yakın zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle eğitim almaya başlayan kadınlar, çiçek üretimlerine başladı.

Mersin'de kadınlar çiçek üretimine başladı

Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin 'Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi' kapsamında yakın zamanda Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliğiyle eğitim almaya başlayan kadınlar, çiçek üretimlerine başladı.
Kooperatif Başkanı Meral Seçer, kuruculardan Ebru Tugay, Eylem Bozdoğan, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin’in katılımıyla fidanlıkta bilgilendirme toplantısı organize edildi. Toplantıda kooperatifleşme, üretim ve faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Kafalarındaki sorulara yanıt bulan kadınlar, yeni bilgiler edindi. Verimli geçen toplantı, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlarken, kadınlar arasındaki dayanışmayı ve motivasyonu da arttırdı. Kooperatif hakkında detaylı bilgi veren Seçer, kadınların sorularını yanıtladı. Kooperatifleşme, üretim ve ürünlerin değerlendirilmesi konularında da konuşan Seçer, şu anda bahçecilik ve peyzaj alanında yürütülen çalışmaların farklı üretim alanlarıyla da sürdürüleceğini belirtti. Kurdukları kooperatifin uzun vadede birçok kadının hayatına dokunacağını, üreterek güçlenmesini sağlayacağını ve kente değer katacağını vurgulayan Seçer, sabırla ve kararlılıkla adımların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Sorucevap kısmındaki bilgilendirmelerle akıllarındaki soru işaretlerine yanıt bulan kadınlar, toplantıda üretim çalışmalarından ve kat ettikleri aşamalardan söz etti.
Kooperatif sayesinde hayatlarında dönüşüm sağladıklarını dile getiren birçok kadın, “Bize yapamazsın dediler ama yaptık, yapıyoruz” diyerek, üretimde ve hayatın her alanında yer alma konusunda kararlı olduklarının altını çizdi. Kadınlar, aldıkları eğitimle yeni beceriler elde ederek, üretim çalışmalarına başladıklarından bahsederek, dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı. Toplantının sonunda üretim aşamaları ve fidanlıkta kurulumu sürdürülen sera, yerinde incelendi. Eğitimlere başladıkları süre zarfında toprak yapısından, çiçeklerin yetişme koşullarına kadar birçok aşamayı kadınlarla paylaştıklarını dile getiren eğitmenler, ilk deneyimleri olmasına rağmen kadınların süs lahanasının çimlenmesinde yüzde 90 başarı gösterdiklerini dile getirdi. Eğitmenler, süs lahanasının özveri ve takip isteyen bir bitki olduğunu, kadınların da ilk çıkan yaprağından son yaprağına kadar her aşamasını büyük bir özenle takip ettiklerini söyledi.Yürütülen projeyle güzel işlere imza atmaya başladıklarını dile getiren kursiyer kadınlar, kooperatif çatısı altında yürüttükleri çalışmaların ortaya büyük bir dayanışma ortamı çıkarttığını belirtti. Aldıkları teorik ve pratik bilgilerle ektikleri tohumların büyüme aşamalarını takip eden kadınlar, verimli geçen bilgilendirme toplantısıyla motivasyonlarının arttığını vurguladı.

MERSİN

24 Aralık 2019 Salı

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