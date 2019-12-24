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Mersin'de engelliler için 'Mola Evleri' açılıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, engelli bireyler için yeni 'Mola Evleri' açacaklarını belirterek, "Engellilerimiz ile ilgili yeni projeksiyonlarımız olacak" dedi.

Mersin'de engelliler için 'Mola Evleri' açılıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Engellilerimizle ilgili yeni projeksiyonlarımız olacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, engelli bireyler için yeni 'Mola Evleri' açacaklarını belirterek, "Engellilerimiz ile ilgili yeni projeksiyonlarımız olacak” dedi.
Seçer, Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, Doğu Akdeniz Engelli Dernekler Federasyonu ve Mersin İl Engelliler Meclisi Başkanı Hatice Özenler ile Mersin İl Engelliler Meclisi üyesi derneklerden temsilcilerle bir araya geldi.
Dezavantajlı vatandaşlara hizmet ederken bunu bir himmet ya da lütuf gibi göstermeden yapmaları gerektiğini söyleyen Seçer, “Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlete yaraşan da tüm bireylerini, özellikle dezavantajlı bireylerini korumak, kollamak, onların annesi, babası olmak, onlara her konuda yardımcı olmak ya da beraber olma zorunluluğu getiriyor. Biz de belediye olarak bir kamu kurumuyuz. Bunu yapmakla mükellefiz. Bunu yaparken de belediye başkanı olarak böyle bir irade ortaya koymanız lazım” ifadelerini kullandı.
“Engellilerle ilgili hizmetlerimiz daha da ileriye gidecek”
Seçer, daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek adına 2 daire başkanlığını birleştirerek, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermeye devam ettiklerini anlatıp, kamuoyunda Engelliler Daire Başkanlığı’nın kapatıldığı yönündeki yanlış bilgilere açıklık getirdi. Seçer, “Amacımız belediye başkanı olarak popülist siyaset yapmak değil. Biz engellileri yok saydığımız, önemsemediğimiz, bu gerçeği görmediğimiz için teşkilat şemamızda böyle bir değişikliğe gitmedik. Bunu size böyle söylüyorlarsa hem bana karşı bir haksızlık, insafsızlık, hem gerçekten art niyetli bir tavır. Efektif çalışmayan bütün yapıları birleştirdik. Bazı daireleri birleştirdik, bazı daireleri ayırdık. Bu yeni bir teşkilat şeması, bu iyi niyetli bir yaklaşım. Daha süratle bu belediyeyi daha etkin yönetme adına yapılmış. Engellilerle ilgili bizim belediyemizin hizmetlerinde geriye gitme olmayacak, bilakis mevcut hizmetleri daha sağlamlaşacak, daha da ileriye gidecek" diye konuştu.
“Engellerimiz ile ilgili yeni projeksiyonlarımız olacak”
Engelli bireylere yönelik süregelen bazı çalışmaları olduğunu ve bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Seçer, “Engellerimiz ile ilgili yeni projeksiyonlarımız olacak. Geçtiğimiz yaklaşık 8.5 ay içerisinde de engellilerle ilgili çalışmalarımız devam etti. Siz de bunun içerisindesiniz. Daha fazla kaynak ayrılabilir dediniz. Revize edilebilir, yeni projeksiyonlarda bütçe aktarımı yapılabilir. Yeter ki belediye başkanı ve belediye yönetimi olarak burada bir irade ortaya koyalım” sözlerine yer verdi.
“Mola Evi haftada 250 vatandaşımıza hizmet verecek”
Engellilere yönelik açacakları 'Mola Evleri' konusunda da bilgi veren Seçer, şunları söyledi:
“Daha önce bir 'Mola Evi' açılmış. Mola Evi olsun diye açılmış. Çok sürdürülebilir, etkin bir yer değil. Orayı kapattık ama şimdi yenisi hizmete giriyor. Toroslar’da hazır. Çalışma sistemini değiştirdiler. Sizlerden müracaat alacaklar. Haftada 250 vatandaşımıza hizmet verecek. Kısa süre pilot çalışmayı göreceğiz, eksiklerimizi not alacağız. Yine Yenişehir’de bir yer var. Oranın tahsisi için çalışalım dediler. Dün toplantı yaptık, sizin konunuz da konuşuldu. Orayı bir görelim birkaç ay içerisinde ikinci 'Mola Evimiz’i de oradaki eksiklikleri görerek yapalım. Sistemi değiştiriyoruz. Bize müracaat edecek, kayıtları alacağız, bir dosya vereceksiniz, bazı engelliler ilaç kullanıyor. Biz bütün bu sağlık konusundaki bilgilerini alacağız ve randevu ile yapacağız. Sabah 08.00, öğleden sonra 15.3016.00’da en geç gelip almanız lazım gibi bir sistem oluşturuyor arkadaşlar. Bunu da hizmete alacağız."
Dernek başkanlarının Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’ne gidişlerde sıkıntı yaşadıkları ve bu yüzden servis talep etmeleri üzerine Başkan Seçer, o noktaya bir servis koyacaklarını ifade etti.

MERSİN

24 Aralık 2019 Salı

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