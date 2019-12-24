Öğrenim taksitlerinin ikincisi yattı

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bin liradan, bin 250 liraya çıkarılan öğrenim yardımının 200 liralık ikinci taksitini üniversite öğrencilerinin hesabına yatırdı.

20192020 eğitim ve öğretim yılında 7 bin 200 üniversite öğrencisine yapılacak olan bin 250 TL’lik öğrenim yardımının ilk taksiti olan 250 TL’lik tutar, geçtiğimiz ay öğrencilerin hesabına yatırılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılına girmeye günler kala 200 liralık ikinci taksiti de öğrencilerin hesabına yatırdı. Yeni yıla girmeden yatırılan öğrenim yardımlarının ikinci taksiti öğrencilere yeni yıl hediyesi gibi oldu.

MERSİN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:37

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.