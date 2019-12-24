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Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki araç alev topuna döndü. Yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Anıt Mahallesi, 0311 Sokak üzerinde park halindeki E.K.'ye ait 33 NB 826 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın her tarafını sardı. Olay esnasında yanan aracın yakınında park halinde bulunan 33 P 6151 plakalı aracın bagaj kısmı da zarar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç hurdaya dönerken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

MERSİN 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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