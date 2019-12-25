‘Dostluk Hatıraları’ kitabının tanıtımı Vali Su’nun katılımıyla yapıldı

Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından düzenlenen yarışmada, Mersin Üniversitesi öğrencilerinin kaleme aldığı eserlerden oluşan ’Dostluk Hatıraları’ adlı kitabın tanıtımı Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kent Tarihi Müzesinde düzenlenen programa, Vali Su’nun yanı sıra Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yaşar, Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Dr. Mustafa Erim, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



“Yetiştireceğimiz edebiyatçılar, insanımızın gönlünü doyuracaklar”

Gençlere yazma konusunda cesaret verilmesi amaçlanan ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından yayımlanan ‘Dostluk Hatıraları’ adlı kitabın tanıtım programında konuşan Vali Su, dil ve edebiyatın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı. Mersin Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesinin ortak çalışmalarıyla geleceğin yeni edebiyatçıları ve yazarlarının yetiştirileceğini umduğunu kaydeden Su, “Böyle etkinliklere ihtiyacımız var, çünkü insanoğlu madde ve manadan müteşekkildir. Maddi tarafını gıda alarak doyuruyoruz. Maddi olarak hayata devam etmemizi sağlayan imkanları oluşturuyoruz. İnsanın bunu yapmadan yaşama imkanı yok. İnsanoğlunun bir de manevi ihtiyacı var, doyumu var. Eğer gönlünü aç bırakırsanız, bir türlü doyuma ulaşamaz. İnsanoğlunun huzurlu ve mutlu olabilmesi için gönlünün de doyurulmaya ihtiyacı var. İşte bu edebiyatçılar, yetiştireceğimiz yazarlar ve gönül insanları insanımızın gönlünü doyuracaklar” dedi.



“Genç kardeşlerimiz, çok güzel tasvirler yapmışlar”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından daha önceki yıllarda yayımlanmış olan ‘Gurbette Öğrencilik’ adlı eseri oldukça başarılı bulduğunu ve bu eserden oldukça etkilendiğini ifade eden Su, “Genç kardeşlerimiz, muhteşem şeyler yazmış, çok güzel tasvirler yapmışlar. İnanıyorum ki, bu kardeşlerimizin içerisinden çok iyi edebiyatçılar, yazarlar, şairler ortaya çıkacak. Biz de büyük bir zevkle, mutlulukla gönül dünyamızı zenginleştirmek için onların eserlerinden istifade edeceğiz” diye konuştu.

Vali Su, Mersin Üniversitesi ve Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi ile uzun bir süredir önemli bir etkinlikte iş birliği yaptıklarını söyledi. Yaşar, “Bu yıl 9’uncusunu düzenleyeceğimiz yarışma, üniversitemiz öğrencilerinin dil, edebiyat ve kültürümüze ait değerlerimizle ilgili bilinçlerini geliştirmek noktasında büyük bir öneme sahip. İçinde zevkle bulunduğumuz bu etkinlik, öğrencilerimizin kaleme aldıkları duygu yüklü eserleri ile kendilerini daha iyi ifade edebilen nitelikli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Dilin bir ülkeyi ayakta tutan en önemli yapı taşı ve milli manevi değerlerimizi gelecek nesillere taşıyan eşsiz bir köprü olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erol Yaşar, emeği geçen herkese ve katılımcılara Rektörümüz ve şahsı adına teşekkürlerini sundu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Dr. Mustafa Erim konuşmasında 2013 yılında ‘Dostluk konulu Anı Yarışmasına katılan öğrencilerin eserlerini kitaplaştırdıklarını belirterek, yarışmacı gençlerin eserlerinde yer verdiği dostluk tanımlarından alıntılar paylaştı.

Konuşmaların ardından plaket takdim töreni ile devam eden programda Vali Su, Kent Tarihi Müzesinin gezilmesiyle devam eden program, kitaplar ve dostluk üzerine gerçekleştirilen sohbet ile sona erdi.

MERSİN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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