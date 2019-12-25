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Vali Su: “Mersin, EBA kullanımında Türkiye 5’incisi”

İHA

Vali Su: “Mersin, EBA kullanımında Türkiye 5’incisi”

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformu olan Eğitim ve Bilişim Ağının (EBA) eğitimde çığır açmış bir proje olduğunu belirterek, “Mersin, EBA kullanımında Türkiye 5’incisi” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Eğitimde Fatih Projesi kapsamında EBA’nın Mersin’deki kullanımını değerlendirmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘EBA’yı En Çok Biz Kullanıyoruz’ proje yarışması ödül töreni, Vali Ali İhsan Su’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Yenişehir Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen törene, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri, eğitim camiasından çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.

“EBA, eğitimde çığır açmış bir proje, eğitimin ansiklopedisi”
Vali Su, programda yaptığı konuşmada, EBA projesinin eğitimde çığır açmış bir proje olduğunu söyledi. Su, “EBA, tabiri caizse eğitimin ansiklopedisi. Bir öğrenci ya da bir öğretmen hangi konuyu istiyorsa o konuyla ilgili bilgilere, bu proje sayesinde Türkiye’nin neresinde olursa olsun çok rahat ulaşabiliyor” diye konuştu.

“Mersin, EBA kullanımında Türkiye 5’incisi”
Projenin interaktif yönüne dikkat çeken Su, “EBA üzerinden öğretmenlerimiz ödev verebiliyor, öğrencileriyle iletişim kurabiliyor. Hakikaten çok önemli bir proje. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımızın emeği geçen tüm bireylerini kutluyorum. Bu konuda ilimizde de çok ciddi çalışmalar var. EBA kullanımında ilimiz Türkiye 5’incisi. EBA kullanımındaki artış, başarının artması anlamına geliyor. İnşallah buradaki artışla beraber başarının arttığını göreceğiz. Bu çerçevede başta milli eğitim müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum, teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından programda, Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü Erol Uysal bir sunum gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerin EBA hakkındaki görüşlerinden oluşan video gösterimi ile devam eden törende, proje yarışmasında il birincisi olan Erdemli Ayaş Ortaokulu Müdürü Ali Demir ile öğrenciler, EBA kullanımı ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı.
13 ilçenin katılımıyla 4 etap olarak gerçekleştirilen ‘EBA’yı En Çok Biz Kullanıyoruz’ proje yarışmasının ilk etabı sonucunda birinci olan okullara, EBA’yı en etkin kullanan okul unvanı olan ‘EBA Bayrakları’ Vali Su ve İl Milli Eğitim Müdürü Koca tarafından verildi.
İçerisinde ders oyunları ve eğitici videolar bulunan EBA projesi ile öğrencilerin keyifle öğrenmesi hedefleniyor.

MERSİN

25 Aralık 2019 Çarşamba

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