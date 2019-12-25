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Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları

İHA

Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları

Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Hakları ve Sokakta Çalışan Çocuklar Koordinatörlüğünce hayata geçirilen çocuk odaklı sosyal projelerle, Mersin'in başarılı bir yıl geçirdiği bildirildi.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, Mersin'in bazı etkenler nedeniyle dış göçler ve insan hareketinin yoğun olduğu bir il olduğunu belirterek, "Kentimizde, Suriye'den gelen ailelerinin çocukları başta olmak üzere yoğun nüfus hareketlenmesi gözlenmektedir. Bu durum sokakta çalışan çocuklar ve çocuk işçiliği açısından bir çok metropol şehrimizde sorun olamaya devam ederken, Mersin'de ise bu durum minimize edilmiştir" dedi.
Bunun en büyük nedeninin, 15 yıldır başarıyla yürütülen sosyal projeler olduğunu savunan Sarı, "İlimiz genelinde merkezde iki ve iki adet de ilçelerde olmak üzere 4 çocuk koruma mobil ekipleriyle, çocuk işçiliğine ve çocuk istismarına izin verilmemektedir. Bunun yanında yaptığımız çalışmalarla kamuoyu duyarlılığı oluşturulmaktadır. Artık vatandaşlarımız, sokakta dilenen, cam silen, mendil satan çocuklara para verilmenin, onlara iyilik yapmak olmadığını anlıyor. Çocuğun yeri okuldur. Çocuklar çocukluğunu yaşamalıdır. Hiçbir mazeret çocuğun eğitim ve sağlıklı yaşama hakkını engelleyemez. Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızın bize destek olmasını bekliyoruz. 'Alo 183' ihbar hattıyla çocuk işçiliğinin ve çocuk istismarının önlenmesine katkı verebilirler" diye konuştu.

MERSİN

25 Aralık 2019 Çarşamba

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