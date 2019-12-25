Mut'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Mersin’in Mut ilçesinde 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi olanlara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosu Zalihe Mendeli tarafından “Milli Mücadele Madalyası ve Beratı” madalyası verildi.

Mut Belediye Sinema ve Toplantı Salonu’ndaki törene, Kaymakam Muammer Köken, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, gazi ve şehit yakınları ile çok sayıda davetliler katıldı.

Kaymakam Köken yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve beratlarını vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, harekat sırasında şehit olanları da şükran ve minnetle andıklarını söyledi.

KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Kıbrıs’ta aldıkları her nefesi 1974 Barış Harekatı’nda görev alan Türk Ordusu’na borçlu olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından 27 gaziye “KKTC Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi.

MERSİN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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