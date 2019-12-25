Ortaokulda cinsel taciz iddiası

MERSİN'de bir ortaokulda özel güvenlik görevlisi M.A.B.'nin, 5 kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan M.A.B.'nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Merkez Akdeniz ilçesinde bir ortaokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 2 ay önce işe başlayan M.A.B.'nın, geçen pazartesi günü 6'ncı sınıfta okuyan 5 kız öğrenciyi sözlü ve fiziki olarak taciz ettiği öne sürüldü. Öğrencilerin olayı beden eğitimi öğretmenine anlatmasının üzerine okul idarecileri durumu emniyete bildirdi. M.A.B., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Karakoldaki ifadesinden sonra savcılığa sevk edilen M.A.B.'nın sorgusu sürüyor.



MERSİN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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