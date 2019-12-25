Toroslar Belediyesi'nin atölyesi üretiyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelindeki park, yeşil alan ve tesislere yerleştirdiği kent mobilyalarını kendi atölyelerinde imal ediyor.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, adeta bir fabrika gibi çalışan belediye atölyeleri bunun yanında hasar gören mobilyaların tamiratını ve bakımını da yapıyor. Oturma gruplarından kamelyalara, piknik masasından pergolalara kadar her türlü kent mobilyası Toroslar Belediyesi'nin usta ellerinden çıkıyor.

"Üreterek tasarruf ediyoruz"

"Satın almak yerine üretim yaparak önemli bir tasarruf sağlıyoruz" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Atölyelerimizde kendi ürettiğimiz kent mobilyalarını ilçemizin muhtelif yerlerine yerleştirerek güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Eskiyen ve hasar gören bank ve oturma gruplarını da yenileriyle değiştiriyoruz. Bu çalışmayla hem tasarruf sağlayarak ekonomiye katkıda bulunuyoruz hem de ihtiyaçları gideriyoruz. Hedefimiz üretim kapasitemizi daha da yukarılara taşımak" dedi.

MERSİN 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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