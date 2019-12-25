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Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar ve deniz kabarması sonucunda zarar gören alanların tespit ve temizlik çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Selden büyük zarar gören Adana'ya da yardım elini uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi'nden personel ve gerekli ekipmanları bölgeye ulaştırdı.

Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar ve deniz kabarması sonucunda zarar gören alanların tespit ve temizlik çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Selden büyük zarar gören Adana’ya da yardım elini uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi’nden personel ve gerekli ekipmanları bölgeye ulaştırdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun yağıştan etkilenen bölgelerde tüm ekiplerle çalışmalar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları çerçevesinde iki gündür etkili olan yoğun yağış boyunca teyakkuzda olan ekipler, tüm ihbarları değerlendirerek gerekli önlemleri aldı. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekiplerinin yaptığı çalışmalarla ile Mersin halkının can ve mal kaybı yaşamasının önüne geçildi.

Tüm ekipler koordineli çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, ilgili daire başkanları ile birlikte, Adnan Menderes Bulvarı ve sahil bandı boyunca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Deniz kabarması sonucu meydana gelen taş ve toprak yığınlarının temizleme çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri çalışmalarına gün boyunca devam edecek. Bu çalışmaların yanı sıra Fen İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile MESKİ ekipleri de yoğun yağışlar sonucunda oluşan zararların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir’den Adana’ya yardım eli uzandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlar nedeniyle büyük ölçüde zarar gören Adana’ya da yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarından etkilenen Adana’ya 2 hizmet pikabı, 12 motopomp, 1 kurtarma aracı ve 15 personel göndererek, çalışmalara destek oldu.

MERSİN

25 Aralık 2019 Çarşamba

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