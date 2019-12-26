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MTSO öncülüğünde turizm bölgelerine yatırım için ilk adım atıldı

İHA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin'deki turizm bölgelerine yapılması amacıyla bir yatırımcı şirketi kurarak tahsis ihalesine girip butik oteller yapma ve yatırımcılara örnek olma hedefinde bir adım daha atıldı. MTSO heyeti, bu çerçevede TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Ankara'da bir araya geldi.

MTSO öncülüğünde turizm bölgelerine yatırım için ilk adım atıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin’deki turizm bölgelerine yapılması amacıyla bir yatırımcı şirketi kurarak tahsis ihalesine girip butik oteller yapma ve yatırımcılara örnek olma hedefinde bir adım daha atıldı. MTSO heyeti, bu çerçevede TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Ankara’da bir araya geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın geçtiğimiz aylarda Mersin'de turizme yönelik yaptığı incelemelerin ardından ikinci görüşme Ankara'da gerçekleşti. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığındaki Mersin heyeti, Elvan ve Alpaslan ile TBMM’de bir araya geldi.
Mersin'deki incelemeler sırasında turizm tesislerinin MTSO önderliğinde kurulacak yatırımcı şirkete farklı bir konseptte turizm tesisi yapılması adına tahsis edilmesi talebi karşılık buldu. Mersin'deki temasların ikinci adımı olarak Elvan'ın daveti üzerine Ankara'ya giden Mersin heyeti, burada Elvan ve Alpaslan'dan turizm bölgelerinin tahsis edilebilir hale gelip gelmediği konusunda ve tahsis süreci hakkında bilgi aldı. Özellikle Mersinli iş insanlarının güç birliği yaparak bu bölgelerden bir tanesinde örnek proje gerçekleştirmeyi arzu ettiğinin vurgulandığı görüşmede, Elvan’a ve Bakan Yardımcısı Alpaslan’a bu konudaki desteklerinin devamına yönelik talepler iletildi.

“Mersin'deki yatırımların takipçisiyim”
Toplantıda Mersin'deki incelemeler sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Elvan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız Mersin için bir çalışma başlattı. Öncelikle turizm bölgelerinin tahsis edilebilir hale getirilmesi, Mersin’deki kazıların 12 ay boyunca sürdürülmesi ve tanıtıma ciddi bir destek verilmesi konularında yol kat edildi" dedi.
Özellikle yatırım konusuna çok önem verdiklerini kaydeden Elvan, Mersin'de turizmin gelişmesi adına yürütülen yatırımların da takipçisi olduklarını söyledi. Öncelikle ulaşım talebini karşılamak amacıyla başlanan havaalanının altyapı yatırımının tamamlanmak üzere olduğunu bildiren Elvan, yakın bir zamanda üstyapı ihalesine çıkılacağını, ÇeşmeliTaşucu Otoyolu proje ihalesi için ödenek ayrıldığını, Akdeniz Sahil Yolu Projesinde ise son tünellerin de ihalesinin yapıldığını, çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Alpaslan, Mersinli yatırımcıları yatırıma davet etti
Bakan Yardımcısı Alpaslan ise Mersin’in birçok turizm çeşidine ev sahipliği yapabilecek potansiyeli olduğunu, iç turizme hizmet veren illerin başında geldiğini ve 8 tane turizm bölgesine sahip olduğunu kaydederek, Mersin’in hak ettiği turizm yatırımlarını alması için çaba gösterdiklerini ifade etti. Turizm bölgelerinden ikisinin yatırımcıya tahsis edilebilir hale gelmesi adına yürüttükleri çalışmalarda sona geldiklerini anlatan Alpaslan, Mersinli yatırımcıları bu alanlara yatırım yapmaya davet ederek, kendilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtti. Bakanlık olarak bölgelerin tanıtımına çok önem verdiklerini vurgulayan Alpaslan, bunun için hem Bakanlık bütçesinden hem de kurulan ajans kanalıyla kaynak oluşturacaklarını belirtti.

MTSO Çalışma Grubu oluşturulacak
Toplantıda; katılımcılar tarafından Mersin'deki yatırımcıların birleşerek bir şirket kurması, kurulacak şirketin yapısının belirlenmesi, kamu kurumlarının şirkette yer alıp almayacağının değerlendirilmesi için MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında 5 kişilik bir Çalışma Grubu oluşturulması kararlaştırıldı.
Şirketin turizm bölgelerinden birinde tahsis ihalesine girerek Akdeniz ve Mersin mimarisini yansıtacak, doğayla dost, taş ve ahşap malzemeden, yüksek olmayan yapılardan oluşan butik oteller yapmayı hedeflemesi, yapacağı yatırımlarla da Mersin’e örnek olması düşünülüyor.
Ayrıca Mersin Valiliği koordinasyonunda Mersin Turizm Kent Konseyi kurulması için çalışma başlatılması, Konsey tarafından somut eylem planlarının oluşturulması amacıyla çalıştay düzenlenmesi ve çalışmalar yürütülmesi, kent tanıtımının tek elden, kaynakları birleştirerek profesyonelce yapılması, Yeşilovacık’ta yer alan limanın daha doğudaki bir koya alınarak, mevcut limanın yat limanına dönüştürülmesi, bölgeye ulaşım alternatiflerinin değerlendirilmesi için su uçağı işleten firmaların araştırılması ve bu firmalarla görüşmeler yapılması da mutabakat sağlanan diğer konu başlıkları oldu.

MERSİN

26 Aralık 2019 Perşembe

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