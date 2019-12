Büyükşehir Belediyesi, otobüs şoförlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan ve aralarında yeni başlayan kadın şoförlerin de bulunduğu otobüs şoförlerine, ‘İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi’ verdi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen “İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi”, İstanbul Sürüş Akademisi İleri Sürüş Eğitmeni Dilek Çağlar ve Halil Şahin tarafından verildi. Üç gün süren eğitimin teorik bölümü Kongre ve Sergi Sarayında, uygulamalı bölümü ise güvenlik önlemleri alınarak yeni stadyumun otopark alanında yapıldı.

Eğitime katılımcıların ihtiyaçlarını belirleyerek başlayan eğitmenler, Türkiye’de genel trafik durumunu, işleyişini ve 12 asli kusuru anlattı. Güvenli sürücülük nasıl olmalı, bir insan neden kazaya karışır, kurtulma olasılığı nedir, hız limiti, emniyet kemeri kullanımının önemi, trafik levha okuması, geçiş hakkı üstünlüğü gibi teknik konuları anlatan Dilek Çağlar, “Bugün buraya araba kullanmayı öğrenmeye değil, kontrol nasıl yapılır öğrenmeye geldiniz. Zamanınızı, paranızı, en önemlisi de hayatınızı kurtarmaya yönelik eğitim almaya geldiniz” dedi.



Uygulama sahasında olası kaza senaryoları test edildi

Teorik eğitimlerini tamamlayan şoförler, uygulama alanında araç kaymalarında yaşanacak olası senaryolarda, ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini araç içinde eğitmen eşliğinde test etti. Şoförler, viraj kaymalarında araç nasıl toplanmalı, gaz fren ayarı nasıl yapılmalı gibi hayati önem taşıyan manevraların pratiğini hem belediye otobüsü hem de otomobil ile yaptı.

Otobüs şoförü olarak yeni işe başlayan ve aldığı eğitimi değerlendiren Sultan Yüksel, “En baştan beri eğitimimize çok özen gösterildi. Bugünkü eğitimde de teoride öncelikle emniyet kemerinin önemi anlatıldı. Onun dışında ilk önce kendi canımızı, sonra yolcuların can güvenliğini sağlamakla ilgili bilgiler verildi. Uygulamalı eğitimde virajlardan dönüşte hızlı ya da yavaş giderken aracın ne derece savrulduğu, ne yapmamız gerektiği, yaptığımız manevralarda nelerin olabileceği, iyi ya da kötü durumların hepsinin üstünde duruldu” dedi.



“Biz bu konuda çok şanslıyız, daha önceki arkadaşların böyle bir fırsatı olmamış”

Şoför Halime Nejla Say da aldığı eğitimlerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Biz bu konuda çok şanslıyız, daha önceki arkadaşların böyle bir fırsatı olmamış. Yolcularla nasıl anlaşılır, ne şekilde, nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Şu an uygulamalı aldığımız eğitim, ani fren ve manevra eğitimi. Olası bir durumda kullanılması gereken en önemli şeylerden biri” diye konuştu.



“Biz sadece kendimizi düşünmüyoruz, vatandaşlarımızı da düşünüyoruz”

Eğitimlerin büyük oranda şoförlere katkısı olacağını belirten Mehmet Karakaya ise “Eğitimin teorik kısmında eski dönem kanunlar, trafik kanunları ve işleyişi ile haklarımızı öğrendik. Bazı kurallar değiştiği için ve bu konulara daha önce vakıf olmadığımız için bu eğitimlerin bize çok faydası oldu. Sahadaki pratik eğitimde de hızlı girişlerde ani frenler, ABS sistemi, manevralar, kaçışlar, spin atma, toplama ile ilgili eğitim alıyoruz. Uzun yıllardır trafikteyiz, böyle bir eğitim almadık. Eğitimlerin büyük oranda şu anki şoförlere katkısı olacak, çünkü biz can taşıyoruz. Biz sadece kendimizi düşünmüyoruz, vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Başkanımız da bu düşüncede olduğu için bize bu eğitimleri sağlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

