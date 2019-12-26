GAMER’in çalışma esasları, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İl İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı. Toplantıda, GAMER’in çalışma esasları, sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

GAMER’in tanıtım videosunun izlenmesi ile başlayan toplantıda 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Teşkilat, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile ilgili GAMER üyelerine bilgi verildi.

GAMER’in çalışma esasları hakkında sunum yapılmasının ardından, GAMER uygulaması esnasında karşılaşılan sorunlar, GAMER İl İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun görevlerinin değerlendirilmesi, Mersin’de meydana gelen olayların geri bildiriminde yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri görüşüldü.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, GAMER; ülke genelinde kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve hürriyetlerini, toplumun huzur ve güvenini temin etmeye yönelik faaliyetler ile doğa, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlarda ortaya çıkabilecek her türlü güvenlik riskinde, diğer bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere kuruldu.

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