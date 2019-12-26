Toroslar’da katı yakıt satan işletmeler denetlendi

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla katı yakıt satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, insan sağlığına ve hava kirliliğine sebebiyet veren yakıt türlerinin satışının yapılmasını engellemek ve kömür, briket, prina gibi katı yakıt satışı yapan iş yerlerinin gerekli belgeleri olmadan satış yapmalarını önlemek amacıyla denetim yaptı. Denetimlerde iş yerlerinin Katı Yakıt Satıcı Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve satılan kömürlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı normları ile Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, aynı zamanda iş yeri sahiplerini, iş yeri ruhsatlarında belirtilen faaliyetler dışında satış yapmamaları konusunda da uyardı.



“İnsan sağlığı her şeyden önemli”

Denetimlere ilişkin açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir. Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerinde zararlı etkilerini azaltmak ve önlemek amacıyla ilçemiz genelinde denetimlerimizi artırdık” dedi.

Vatandaşların ve çevre sağlığının korunması amacıyla denetimleri aralıksız sürdüreceklerini belirten Başkan Yılmaz, “Belediye olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Ancak satıcı firmalardan ve vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TSE uygunluğu olmayan yakıtların kullanılmamasını önemle rica ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşların, 0324 322 7200 numaralı telefonu arayarak konu ile ilgili şikayetlerini, Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirebilecekleri belirtildi.

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