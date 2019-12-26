Tek kullanımlık şifrelerle dolandırıcılık polise takıldı Mersin'de sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yapan bazı kişilerin hesap bilgi ve şifrelerini ele geçirerek 170 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tek kullanımlık şifrelerle dolandırıcılık polise takıldı Mersin'de sanal para birimi 'bitcoin' ...

İHA

Mersin'de sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yapan bazı kişilerin hesap bilgi ve şifrelerini ele geçirerek 170 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tek kullanımlık şifrelerle dolandırıcılık polise takıldı Mersin'de sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yapan bazı kişilerin hesap bilgi ve şifrelerini ele geçirerek 170 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Mersin'de sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yapan bazı kişilerin hesap bilgi ve şifrelerini ele geçirerek 170 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran H.M.K. isimli müşteki, bitcoin hesabından bilgisi dışında paralarının eksildiğini belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 4 kişilik bir suç şebekesinin bazı kişilerin GSM hattını düzenledikleri sahte geçici kimlik belgesiyle başka operatörlere taşıdıkları, mail ve bitcoin hesaplarına "şifremi unuttum" şeklinde kod doğrulama yöntemiyle girdikleri ve kendi hesaplarına 170 bin lira aktardıkları tespit edildi. Ardından şahısları yakalamak için teknik ve fiziki takip yapan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda F.E., M.U.E., S.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 cep telefonu, 2 sim kart, 2 hard disk, 1 sahte geçici kimlik belgesi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MERSİN

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:45
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 18:59
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de karda kaybolan vatandaş aranıyor
YEREL HABERLER Mersin'de karda kaybolan vatandaş aranıyor
Toroslar’da katı yakıt satan işletmeler denetlendi
YEREL HABERLER Toroslar’da katı yakıt satan işletmeler denetlendi
GAMER’in çalışma esasları, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı
YEREL HABERLER GAMER’in çalışma esasları, sorunlar ve çözüm ...
Komisyoncular Hal Yasasını bekliyor
YEREL HABERLER Komisyoncular Hal Yasasını bekliyor
Büyükşehir Belediyesi, otobüs şoförlerine ileri sürüş teknikleri eğitimi verdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, otobüs şoförlerine ileri sürüş ...
Mersin´de, bitcoin hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Mersin´de, bitcoin hırsızları yakalandı
MTSO öncülüğünde turizm bölgelerine yatırım için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER MTSO öncülüğünde turizm bölgelerine yatırım için ilk ...
MTSO Kadri Şaman Lisesi, eTwinning Türkiye Özel Ödülünü aldı
YEREL HABERLER MTSO Kadri Şaman Lisesi, eTwinning Türkiye Özel ...
Avcılar'da yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
YEREL HABERLER Avcılar'da yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
Tarsus’ta yılbaşı öncesi denetim
YEREL HABERLER Tarsus’ta yılbaşı öncesi denetim
Yılmaz: “Kurtuluş ruhunun mirasına yakışır şekilde tek yürek olacağız”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Kurtuluş ruhunun mirasına yakışır şekilde ...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Erdemli´de toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Erdemli´de ...
Okulda taciz iddiası Mersin'de bir ortaokulun özel güvenlik görevlisi, yaşları 12 ila 13 arasında değişen 5 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
YEREL HABERLER Okulda taciz iddiası Mersin'de bir ortaokulun özel ...
Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri, yağıştan etkilenen bölgelerde ...
Toroslar Belediyesi'nin atölyesi üretiyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi'nin atölyesi üretiyor
Ortaokulda cinsel taciz iddiası
YEREL HABERLER Ortaokulda cinsel taciz iddiası
Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü
YEREL HABERLER Yağmur sonrası ağaçlar ve kaya parçaları yola düştü
Kadın kooperatifçiler, Forum Mersin’de Yeni Yıl Alışveriş Köyü açtı Başkan Seçer: “Kadınların emeklerini ekonomik değere dönüştürecek olan, bu kooperatifler”
YEREL HABERLER Kadın kooperatifçiler, Forum Mersin’de Yeni Yıl ...
Mut'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi
YEREL HABERLER Mut'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve ...
Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna ...
Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı
YEREL HABERLER Kamyon şoförü, faciayı önledi, kendi yaralandı
Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları
YEREL HABERLER Mersin'de çocuk işçiliği ile mücadele çalışmaları
Tarsus İdman Yurdu 2 hazırlık maçı oynayacak
YEREL HABERLER Tarsus İdman Yurdu 2 hazırlık maçı oynayacak
Silifkeliler Mersin’de buluştu
YEREL HABERLER Silifkeliler Mersin’de buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X