Bahçacı: "Şehir hastaneleri rant için değil hizmet için yapıldı" Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "2019 yılında Mersin'e sağlık alanında 200 milyon liralık yatırım yapıldı"

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kentte 13 bin sağlık personeli ve 11 kamu hastanesinde vatandaşa en kaliteli sağlık hizmetinin verilmeye çalışıldığını belirterek, " 2019 yılında Mersin'e sağlık alanında 200 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu anlamda şehir hastanesi kimseye rant sağlamak için yapılmış bir yer değil, vatandaşa hizmet için yapılmıştır" dedi.

Bahçacı, Başhekim Bahar Aydınlı ile birlikte Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlediği toplantıda, kentte sağlık alanında yapılan çalışmalar ve yatırımlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Hastanenin tanıtım videosunun gösteriminin de yapıldığı toplantıda, Türkiye'de ilk defa Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamaya konulan navigasyon sistemine vurgu yapıldı. Hastanın randevu sürecinden eczaneye uzanan yolculuğunu, cep telefonu sayesinde kaybolmadan ve hızlı yönlendirmelerle sağlayan navigasyon uygulamasının 2018 yılı başında hayata geçirildiğini hatırlatan Bahçacı, tamamen milli bir yazılım olan uygulamanın, planlama sistemini de içerdiği için dünyada sağlık alanında bir ilk olduğunu söyledi.

Sağlık Müdürlüğü olarak 5 başkanlıkla hizmet verdiklerinin bilgisi veren Bahçacı, bunlardan Destek Hizmetleri Başkanlığı'nın 13 bin sağlık personelinin atama işlerini yürüttüğünü kaydetti. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nın da merkezden tutun da Anamur'a, Çamlıyayla’ya kadar sağlık hizmetlerinin sunumunu sağladığını dile getiren Bahçacı, "Sadece 112 Acil birimimizde bin 100 personel görev yapmaktadır. 112’nin şehir içi ve ilçelerde hastaya ulaşım oranı çok iyi. Şehir içinde 100 hastadan 92’sine 10 dakikadan daha kısa sürede ulaşmışız. İlçelerde de bu süre 30 dakikadır. Onda da 100 hastadan 91 tanesine bu sürenin altında müdahale etmişiz. Mersin’in coğrafi şartları göz önüne alındığında bu süre özellikle ilçeler hesaba katıldığında çok önemli" diye konuştu.

Kentte 11 tane kamu hastanesi olduğunu söyleyen Bahçacı, "Anamur’da 150 yataklı yeni bir hastane açtık, yeni binasına taşıdık. Bozyazı’da 30, Aydıncık’ta 30, Silifke’de 200 yataklı bölge hastanesi gibi bir hastanemiz var. Güçlendirilmiş ilçe hastanesi bu hastane. Yatak sayısı ve uzman hekim sayısı daha fazla. Gülnar’da yine aslında kapasitesi büyük ama tescilli 30 yataklı, Mut’ta 125 yataklı bir hastanemiz var, Tarsus’ta şuan 544 yataklı 2 binada hizmet veren bir hastanemiz var. Ama temeli 2018 atılan 600 yataklı, 850 yatak kapasiteli bir hastane yapımı hızla devam ediyor. Şuanda yüzde 75’i tamamlandı. Normal bitim süresi 2021 yılı Mayıs ayı idi. Bunu 6 ay öne çektik ve 2020 yılı Ekim ayında açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birinci basamak sağlık hizmetinin aktif olarak kullanılmasını arzu ediyoruz"

Özellikle kış mevsiminde aralık, ocak ve şubat aylarında acil servislerdeki hasta sayısının yoğunluğuna dikkat çeken Bahçacı, "Bu dönemde acil servislerde patlama oluyor. Biz öncelikle vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetini kullanmalarını arzu ediyoruz. Mersin’de kayıtlı olmayan hiç kimse yok ama henüz aile hekimini tanımayan vatandaşlarımız var. Baktığınızda birinci basamak sağlık hizmetleri yüzde 80’ini karşılar. Yani acil servislere gelip de dolduran hastalarımızın tamamı birinci basamakta çözülebilen hastalardır. Hastalarımızın tercihinde 2. veya 3. basamak olsa da bir gribal enfeksiyon dahil olsa hemen bir hastane ihtiyacı hissediyor. Oysa aile hekimleri daha önce acil servislerde çalışmış, tecrübe sahibi insanlardır. Buralarda koruyucu sağlık hizmetleri veriliyor. Aşı yapılıyor, kanser tarama testleri yapılıyor. KETEM dediğimiz merkezlerimiz var ki, kentimizde 6 noktada var. 2013’ten bu tarafa 140 bin hastada meme kanseri taraması yapılmış ve bundan 161 tanesinde kanserde erken tanı elde edilmiştir. Rahim ağzı kanserine karşı 190 bin kadın taranmış ve 27 kadına kanser tanısı konulmuştur. 330 bin erkeğe kalın bağırsak kanser taraması yapılmış ve 31 kişiye kanser teşhisi konulmuştur. Kanser tedavisi hem hastaya hem devlete yük getiren hastalıklardır. Hastanın maddi gücü yerinde olsa da olmasa da psikososyal sıkıntılara neden olabiliyor. Erken tanı ile insanımızı daha konforlu bir yaşama kavuşturmuş oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Bahçacı konuşmasının sonunda Mersin merkez ve ilçelerde sağlık alanında yapılan yatırımları anlatarak, 2019 yılında il genelinde toplam 200 milyon liralık sağlık yatırımı yapıldığını vurguladı.

Hekim ve sağlık hizmeti sunumunda hiçbir bölgede eksiklik olmadığını ifade eden Bahçacı, "Türkiye'deki 10 sağlık üssünden biridir Mersin. Şehir Hastanesi kimseye rant sağlamak için yapılmış bir yer değildir. Bunu göremeyenlere ne diyelim?" ifadelerini kullandı.

"7 gün 24 saat varız"

Başhekim Bahar Aydınlı ise 3 Şubat 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nin, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olduğunu hatırlatarak, bir kaç ay sonra 3. yılını dolduracağını kaydetti.

Dev bir kompleks olan hastanenin, 374 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu, akıllı bina sistemine sahip olduğunu belirten Aydınlı, "51 ameliyathane, bin 300 yatak kapasitesi, 3 vip oda, 21 suit oda, 546 tek kişilik hasta odası, 252 çift kişilik hasta odası, 204 yoğun bakım odamız, 280 poliklinik, 3 bin 940 araç kapasiteli otopark, ücretsiz vale, hasta ve yakınlarının yararlanabileceği sosyal tesislerimiz var. Hastanemizin A kapısında 3 bin 940 araç kapasiteli ücretsiz otoparkımız var. Sosyal alanlarımız var. Biz sağlık hizmeti için 7 gün 24 saat varız diyoruz. Hemen hemen tüm branşlarda dönüşümlü olarak hizmet veriyoruz" dedi.

"Hasta memnuniyeti bizim için önemli" diyen Aydınlı, yapılan ankette memnuniyet oranının yüzde 9697 düzeylerinde olduğunu sözlerine ekledi.

MERSİN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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