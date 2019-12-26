Şantiyeden kablo çalan 8 kişi tutuklandı

Mersin'de özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Toroslar ilçesine bağlı Yavca Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait güneş enerji sistemleri şantiyesinden bakır enerji kablosu hırsızlığı meydana geldi. Şikayet üzerine harekete geçen Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları araştırma ve analizler neticesinde 9 kişiyi belirledi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahıslar hırsızlık olayını kendilerinin yaptıklarını ve çaldıkları kabloları hurdacıya sattıklarını itiraf ettiler.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 9 kişiden 8'i tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MERSİN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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