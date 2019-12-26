Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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MERSİN´in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımdaki Musabozulduğu mevkisinde Ali Kaçar, iddiaya göre önceki gün arazide kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmesinin ardından çalışmalara AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Kaybolan Ali Kaçar'ı, arazide arama çalışmaları sürüyor.



MERSİN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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