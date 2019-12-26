Toroslar'da 'Uygulama İmar Planı' masaya yatırıldı

Toroslar Belediyesi'nin başlattığı '1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı' süreci meslek odalarının katılımıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kent paydaşlarıyla bir araya gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bağlı yetkililer, plan yapım sürecinde meslek odalarının görüş ve önerilerini aldı.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, mimarlar, elektrik mühendisleri ve kimya mühendisleri odaları ile şehir plancıları il temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda, Toroslar'ın geleceğini etkileyecek ve kentsel dokusunu koruyacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan '1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı' doğrultusunda 'Toroslar 2. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı' çalışmalarına başlayan Toroslar Belediyesi, bu süreci katılımcı belediyecilik anlayışla sürdürüyor.

"Toroslar'ın planlı büyümesi önceliğimiz"

Önceliklerinin Toroslar'ın planlı ve sağlıklı olarak büyümesi ve gelişmesi olduğunu kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, plan hazırlanırken kent paydaşlarının fikirlerini de aldıklarını söyledi. "İmar planı sürecini katılımcı belediyecilik anlayışla sürdüreceğiz" diyen Yılmaz, "Yaptığımız çalışmaların sürdürülebilir ve şeffaf olmasına gayret ediyoruz. Bu plan doğrultusunda Toroslar'ın çehresini değiştirmeyi ve ilçemize vizyon katmayı istiyoruz. Vatandaşlarımızın istek ve taleplerini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MERSİN 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:19

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