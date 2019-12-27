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Akdeniz’de yağmurun verdiği hasar onarılıyor

İHA

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan yağmurlardan etkilenen mahallelerde ve tarımsal arazilerde iş makineleri yardımıyla su tahliyesinin yanı sıra, bozulan yolların yenilenmesi ve seralardaki su kanallarının ıslahı ve temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz’de yağmurun verdiği hasar onarılıyor

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan yağmurlardan etkilenen mahallelerde ve tarımsal arazilerde iş makineleri yardımıyla su tahliyesinin yanı sıra, bozulan yolların yenilenmesi ve seralardaki su kanallarının ıslahı ve temizliği çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mersin’de birkaç gündür aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle sıkıntılar yaşayan vatandaşlardan gelen taleplere yetişmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Fen İşleri ekiplerinin yanı sıra, Çevre Koruma Kontrol ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de talep gelen yerlere müdahale etti.
Ekipler; bir yandan su basan ev ve okul bahçelerinde motopomplar yardımıyla su tahliyesi yaparken, diğer yandan aşırı yağışlardan zarar gören tarım arazileri, sokak ve yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor. Yoğun yağmurlardan dolayı özellikle kırsal bölgelerde bulunan tarım arazilerinde biriken yağmur sularını tahliye eden ekipler; su baskınlarına karşı iş makineleri yardımıyla seraların önüne setler döşedi, su kanallarını temizleyip açtı. Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölge ve mahallelerde, tıkanan menfez ve giderlere ait borular ekiplerin çabası ve iş makineleri yardımıyla açılarak temizlendi ve giderlerin bağlantıları kontrol edildi.
Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Ekiplerimiz, iş makineleriyle birlikte, aşırı yağışlar sonucu oluşan su baskınlarından etkilenen vatandaşlarımızın hizmetindedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için azami gayret gösterilmekte, çalışmalarımız büyük gayret ve titizlikle yapılmaktadır. Yağışlar sonucu zarar gören sokak ve yollarda onarım çalışmalarımız devam edecek. Yağışlardan zarar gören vatandaşlarımıza ve üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, insanlarımızın yardımına koşan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan; aşırı yağışlardan zarar gören vatandaşların, Teknik Hizmet Birimlerinin 238 79 5455 nolu telefonlar üzerinden, fen işleri yetkililerine ulaşıp talep ve şikayetlerini iletebilecekleri bildirildi.

MERSİN

27 Aralık 2019 Cuma

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