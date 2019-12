Başkan Bozdoğan, hastaneye kaldırıldı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Hastanenin başhekimi Ozan Levent, "Başkanımızın sağlık durumu şu an gayet iyi, dinlemekte ve tedavisi devam etmektedir. Sevenlerine bu müjdeyi vermek isteriz" dedi.

Başkan Bozdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedaviye alındı. Bozdoğan'ın hastaneye kaldırıldığını duyan sevenleri, hastaneye akın etti. Bozdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili basın açıklaması yapan başhekim Ozan Levent, "Başkanımız bugün küçük bir kalp rahatsızlığı geçirmiş. Hastanemize saat 5.306.00 civarı bir başvurusu oldu. Bilgilendirme amaçlı, başkanımıza yapılan işlemler ve tedaviler sonrası başkanımızın sağlık durumu şu an gayet iyi, dinlenmededir, tedavisi devam etmektedir. Bir müddet gözetimimiz altında kalacaktır. Bu açıdan içimiz rahattır şu an. Ancak bildiğiniz gibi kalbimiz önemli bir organdır. Bir müddet hastanemizde misafirimiz olacak. Sağlık durumunun gidişatına göre bu süre belli olacaktır. Ama hali hazırda bu dönem için gidişatı gayet iyidir. Bilinci açıktır. Herhangi bir koma durumu vesaire söz konusu değildir. Sevenlerine bu müjdeyi vermek isteriz. Yalnız bir ricam olacak. Seveni çok ama ziyaretler kendisi için ve beraber yanında bulunan diğer hastalarımız için yorucu ve yıpratıcı olacaktır. Bu konuda herkesten maksimum itinayı istirham edeceğiz" dedi.

MERSİN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 18:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.