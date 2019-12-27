Erdemli'de karda kaybolan şahsı arama çalışmaları yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde karla kaplı yaylada kaybolan şahsın bulunması için bu sabah yeniden çalışma başlatıldı.

MersinKaraman sınırında 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta 3 kişiyle yaylada bulunduğu öğrenilen Ali Kaçar (63), yoğun kar yağışı nedeniyle beraberindekilerle birlikte kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kaybolan 3 kişiye ulaştı. Ancak Ali Kaçar bulunamadı.

Dün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi. Çalışmalar bu sabah yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple birlikte yeniden başlatıldı. Çalışmalarda, kayıp şahsın bulunması için arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.

MERSİN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

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