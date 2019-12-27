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Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

DHA

- MERSİN´in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar´ı (63) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

- MERSİN´in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar´ı (63) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.
Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Dün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı.
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 greyder, 1 dozer, 2 binek araç ve kurtarma personelleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aramakurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması için kapanan yolları açıyor. Bölgeye sevk edilen araçlar arama kurtarma sonuçlandırılıncaya kadar çalışmalarına devam edecek.

MERSİN

27 Aralık 2019 Cuma

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