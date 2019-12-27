Belediye ekipleri karda kaybolan şahıs için seferber oldu

Mersin’in Erdemli ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Musabozulduğu mevkiinde kaybolduğu iddia edilen Ali Kaçar’ı (63) arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler ve Mersin AFAD ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama ve kurtarma çalışması sırasında kapanan yolları açarak çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Erdemli Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmalara destek veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 greyder, 1 dozer, 2 binek araç ve kurtarma personelleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama ve kurtarma ekiplerinin yoğun kar yağışının yaşandığı Musabozulduğu mevkiine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi ve çalışmaların sürdürülebilmesi için kapanan yolları açarak arama kurtarma araçlarının ilerlemesini sağlıyor. Bölgeye sevk edilen araçlar arama kurtarma sonuçlandırılıncaya kadar çalışmalarına devam edecek.

MERSİN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

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