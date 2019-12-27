Tarsus’ta 540 litre kaçak içki ele geçirildi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 540 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir depoda sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda sahte içki imal eden O.D.'yi (53) suçüstü yakaladı. Depoda yapılan aramada plastik bidonlar içerisinde 540 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MERSİN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

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