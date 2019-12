Çevrecilerden ağaç kıyımına tepki

MERSİN'de bir araya gelen çevreciler, Mezitli ilçesinde 74 dönüm arazide yapılan ağaç kıyımına tepki gösterdi. Çevreciler, kesilen ağaçların yerine aynı cins ağaçlar dikilmesini istedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde (MGC) bir araya gelen çevreciler, 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın sessiz sedasız kesilerek rant kapısı açılmaya çalışıldığını savundu. Mersin Çevre ve Doğa Derneği (MERÇED) Başkanı Sabahat Aslan, kesilen ağaçların yerine aynı cins ağaçların dikilmesini istedi. Aslan, "Planlı yapılan ağaç kesimi için bir kişinin kurban seçilerek tutuklanması bu işin cezasını affetmez. Bizler kesilen ağaçların yerine rant için yeni binaların yapılacağını biliyoruz. Dernek olarak bu yağmaların karşısındayız ve buna izin vermeyeceğiz. Yetkililerden kesilen ağaçların yerine aynı cins ağaçların dikimini en kısa sürede gerçekleştirmelerini istiyor ve gerekli idari ve yasal önlemleri almaya çağırıyoruz. Dernek olarak toplumun tüm kesimlerini, gezegenimizin ve çocuklarımızın geleceği için doğal yaşamı tehdit eden politikalara karşı demokratik ve duyarlı tepkilerini her zaman ortaya koymaya davet ediyoruz" dedi.

KESİLEN AĞAÇLAR İÇİMİZİ SIZLATIYOR

Çevreci Ayşe Kuru, kesilen ağaçların içlerini sızlattığını söyledi. Ağaç katliamlarına bir an önce dur denilmesi gerektiğini belirten Kuru, "Yeni yeni ağaçlar dikmeliyiz. Bir taraftan ormanlarımız yanıyor, bir taraftan kesiyorlar. Türkiye çöl olmasın. Eskiden atalarımız çocukları doğduğunda her çocuk için bir ağaç dikerlermiş. Biz çocuklarımıza ne bırakacağız onu düşünmemiz lazım" diye konuştu.

AĞAÇ DİKME CEZASI VERİLSİN

Çevreci Suna Kılıççı ise orman kesen kişinin ağaç dikme cezası ile cezalandırılmasını isteyerek şunları söyledi: "Orman bizim en büyük varlığımız. Küresel ısınmanın önündeki en büyük engel. O ağaçların kesilmesine hayret ettim. Ağaçları kesen kişiyi yatırmasınlar. 24 saat ağaç dikip sulasın ve ağacın değerini anlasın."



