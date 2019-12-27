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Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

İHA

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü, düzenlenen törenle coşku ile kutlandı.

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü, düzenlenen törenle coşku ile kutlandı.
Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen kurtuluş kutlamasına yüzlerce vatandaş Aznakay Parkı'nda bir araya gelerek, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Programa, Mersin Büyükşehir Belediyesi Vahap Seçer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkan Vekili Ünzile Kuru, milletvekilleri, siyasi partilerin İl ve ilçe örgütleri ve kentin diğer protokol üyeleri katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, top atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Tarsus Belediye Başkan Vekili Ünzile Kuru, "Bugün bizler için çok anlamlı bir gün. Tarsus’un kurtuluşunun 98. Yılını kutluyoruz. Biz kanları pahasına savaşarak bu toprakları düşman işgalinden kurtaran insanların verdikleri mücadeleler sonucunda 98 yıl sonrasında bu cumhuriyette, bu toprakta yaşamaktan onur duyuyoruz. Onların kanlarının asla boşa dökülmediğine ve bu toprakları korumaya son kanımıza kadar devam edeceğimize hepimiz inanıyor ve bunu haykırıyoruz. Biz o kanı taşıyoruz. İstiklal Savaşını başlatan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Tarsus’ta Molla Kerim ve müfrezesi çok büyük bir mücadele vermişlerdir. Onları yâd ediyoruz, sonsuz şükranlarımızı hala besliyoruz. Bu uğurda şehit ve gazilerimizi de minnet ve rahmetle anıyoruz” dedi.
Kuvayi Milliye ruhunu sonsuza kadar yaşayacaklarını ifade eden Kuru, "27 Aralık sadece bu şehrin kurtuluşu anlamına gelmemektedir. Kuvayi Milliye ateşinin harmanlanması anlamını da içermektedir. Bizler, bu şehirde yaşayanlar, bu Kuvayi Milliye ruhunu ilelebet yaşatacağımıza hep beraber söz veriyoruz. Bizlere bu şerefi koruma ve yaşatma, çocuklarımıza tertemiz bir kurtuluş hikayesi mirası bırakma görev ve sorumluluğu verilmiştir. Bizler zaferimizin 98. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaktan ve bu onuru sizlerle birlikte paylaşmaktan ötürü gurur duyuyor, bu uğurda yaşamlarını yitiren tüm şehitlerimizin aziz anıları önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.
Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ise "Mustafa Kemal Atatürk’ün 'milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözünün vücut bulduğu Tarsus büyük bir direniş ve destana imza atmıştır. Ecdadımızla bu anlamda ne kadar gurur duysak iftihar etsek azdır. Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha şükranla, saygıyla anıyoruz” şeklinde konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Bugün ilçemiz için doğum günü. Bundan 98 yıl önce başta Ulu Öder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, atalarımız, ecdadımız bu kadim topraklar üzerinde birçok medeniyete, birçok kültüre ev sahipliği yapmış bu şirin beldeyi armağan ettiler, yüzyıllardır atalarımızın kanlarıyla canlarıyla suladığı bu toprakları bize miras olarak bıraktılar. Başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu ülke uğruna kanını, canını veren şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla sevgiyle anıyorum. Onların önünde hürmetle eğiliyorum. Bayramımız kutlu olsun, günümüz kutlu olsun” diye konuştu.
Törenin ardından protokol üyeleri, Tarsus Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği'ni ziyaret etti.

MERSİN

27 Aralık 2019 Cuma

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