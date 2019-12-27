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Mersin'de 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu' projesi açılış ...

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, kamudaki engelli personel sayısı 2002 yılında 5 bin 167 iken, şu anda 56 bin civarında olduğunu belirterek, "Engelli dostu bir hükümetimiz var, engelli dostu bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.

Mersin'de 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu' projesi açılış töreni TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: "Engelli dostu bir hükümetimiz ve engelli dostu Cumhurbaşkanımız var"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, kamudaki engelli personel sayısı 2002 yılında 5 bin 167 iken, şu anda 56 bin civarında olduğunu belirterek, "Engelli dostu bir hükümetimiz var, engelli dostu bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Kent Konseyi ve İŞKUR İl Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu' projesinin açılış törenine katıldı. Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği önünde düzenlenen törende konuşan Elvan, kamu personeli seçme sınavına hazırlık amacıyla Mersin'de kurslar verildiğini hatırlatarak, en son kamuya alınan engelli kamu personelinin yüzde 25'nin, 5 bin kamu personelinden bin 250'sinin Mersin'den girdiği bilgisini verdi.
2019 yılında yaklaşık 30 bin kişinin İŞKUR tarafından özel kurumlarda işe yerleştirildiğini kaydeden Elvan, bunlardan yaklaşık 900'nün yine engellilerden oluştuğunu belirtti. Elvan, Mersin'deki engelli oranının yüzde 8, şu anda kentte istihdam edilen engelli oranının ise yüzde 3 olduğunu ifade ederek, bu oranın yüzde 8'lere çıkarılması gerektiğini söyledi.

“Engelli dostu bir hükümetimiz var, engelli dostu bir Cumhurbaşkanımız var”
AK Parti iktidarları öncesi engellilerin hiçbir zaman gündemde olmadığını ifade eden Elvan, şunları kaydetti:
"Düşünün 2002 yılında bir engelliye verilen aylık 24 liraydı. Bugün bir engellimize, aşağı yukarı yüzde 70 engellimize 700800 lira arasında maaş ödüyoruz ki, reel olarak enflasyondan arındırdığınız zaman yüzde 500'lük bir artışa tekabül ediyor. Kamudaki personel sayısı 2002 yılında 5 bin 167 iken, şu anda 56 bin civarında. Özel kesimde ise 400 binin üzerinde engelli kardeşimiz İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. Dolayısıyla engelli dostu bir hükümetimiz var, engelli dostu bir Cumhurbaşkanımız var. Engelli bir çocuğumuz okula gitmek istediğinde şu anda, evinden alıp okula götürüyoruz. Sadece engelli vatandaşlarımızın bu tür ihtiyaçlarının giderilmesi için 2019 yılında ayırmış olduğumuz kaynak, 1.2 milyar lira. Engelli kardeşlerimiz inanılmaz başarılar gösteriyor, bunun farkında olalım ve hep birlikte sahip çıkalım."
Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte her alanda çok önemli, çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Dezavantajlı gruplara yönelik de ilimizde çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. SODES projelerinde sadece 52 projede 27 milyon lira burada dezavantajlı gruplara yönelik harcama yapıldı. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel projenin, ilimizdeki engelli kardeşlerimize faydalı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Fırsat verilirse her şey olunabiliyor"
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi ise görme engellilerin bu proje ile "Biz varız, buradayız, beraber olmak istiyoruz, beraber çalışacağız" dediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var, 'Engelliler, sadaka kültürüne değil hak eksenli olduğunu, onlar da benim gibi bütün haklara sahiptir' ifadesi ile engelliler için çok ciddi yol açmış, gereğini yapmıştır. Yıllar öncesi, engellisiyle ilgili anne ve babalar aynen şöyle düşünmüştür; kendi sağlıklı çocukları için, 'Benim şu oğlum, şu kızım okuyup öğretmen olacak, doktor olacak, siyasetçi olacak, üretime katılacaktır'. Engelli çocuğu için ise 'Benim çocuğum ne olacak? Keşke benden önce ölsün' diyen çok anneler olduğuna, bizzat kendi annemden dolayı şahitlik yapmışımdır. Ancak çok dirayetli Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bu ifadelerle yola çıkması, artık engelli ailelerin de 'Benim çocuğum okuyacak, üretime katılacak, kariyer sahibi olacak, o da vekil olacak Kör Lokman gibi' demesini sağlamıştır. Demek ki, fırsat verilirse her şey olunabiliyor" diye konuştu.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Elvan, gözüne siyah bant takıp bilgisayarda yazı yazdı
Konuşmaların ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, projede emeği geçenlere plaket verdi. Elvan, daha sonra açılışı yapılan projenin yürütüldüğü Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği'ni gezerek sesli klavye vasıtasıyla verilen eğitimler hakkında dernek yöneticilerinden bilgi aldı. Elvan, dernek üyelerinin talebi üzerine gözüne siyah bant bağlayarak sesli klavye aracılığı ile bilgisayarda yazı yazdı.

MERSİN

27 Aralık 2019 Cuma

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