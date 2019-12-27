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Mersin'de doktorun odasına zarar veren 2 kişi gözaltına alındı

İHA

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, hasta muayene eden kadın doktorla tartışıp odasına zarar veren 2 kişi gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 25 Aralık'ta saat 21.15 sıralarında, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yetişkin Acil Servisine gelen 2 kişi, hasta muayene eden nöbetçi doktor Rabia T.'nin odasına girdi. Kendi hastalarının durumunun acil olduğunu ve ivedilikle hastalarına bakılmasını isteyen şahıslar, hasta muayene ettiğini, 'triyaj' uygulamasındaki verilen sıraya göre muayene yaptığını söyleyen hekimle tartışmaya başladı. Tartışma sonunda muayene odasında bulunan masa ve bilgisayarı yere fırlatarak kıran 2 şahıs, doktorun 'Beyaz kod' vermesi üzerine odaya giren güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun kanayan yarası olan şiddet, tek amacı hastalara şifa dağıtmak olan biz sağlık çalışanlarını derinden üzmekte, moralimizi bozmakta, çalışma şevkimizi ve azmimizi kırmaktadır. Yaşanan bu tip olaylar sadece biz sağlık çalışanlarını değil aynı zamanda sağlık hizmeti almak üzere sağlık tesislerimize gelen hastalarımızı da mağdur etmektedir" dedi. Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bahçacı, "Her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık camiası olarak görevi başında şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın yanında olsak da kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlasak ta yaşanan olay şiddete maruz kalan arkadaşlarımızda derin izler bırakmakta, onlar ile birlikte hepimizi derinden yaralamaktadır. Sağlık çalışanları olarak bizler sabırla 'şifa veren ellere vefa' beklemeye devam ediyor ve vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz" diye konuştu.

MERSİN

27 Aralık 2019 Cuma

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