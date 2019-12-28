Hastalarına öncelik verilmesini isteyen iki kişi, doktorun odasını dağıttı

MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis'inde, hastalarıyla öncelikli ilgilenilmesini istediği öne sürülen iki kişi, doktor Rabia T.'nin odasını dağıtıp, masa ve bilgisayarlara zarar verdi. İki şüpheli, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 25 Aralık günü saat 21.15 sıralarında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Acil Servis'inde meydana geldi. Hasta muaye eden doktor Rabia T.'nin odasına gelen iki kişi, iddiaya göre hastalarının durumunun acil olduğunu söyleyip, bakılmasını istedi. Doktor Rabia T.'nin hasta muayene ettiğini, triyaj uygulamasına göre verilen sırayla muayene yaptığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonunda iki şüpheli, muayene odasında bulunan masa ve bilgisayarı yere fırlatıp, zarar verdi. Doktorun, 'Beyaz Kod' vermesinin ardından şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Toplumumuzun kanayan yarası olan şiddet; tek amacı hastalara şifa dağıtmak olan biz sağlık çalışanlarını derinden üzmekte, moralimizi bozmakta, çalışma şevkimizi ve azmimizi kırmaktadır. Yaşanan bu tip olaylar sadece biz sağlık çalışanlarını değil aynı zamanda sağlık hizmeti almak üzere sağlık tesislerimize gelen hastalarımızı da mağdur etmektedir. Her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık camiası olarak görevi başında şiddete maruz kalan arkadaşlarımızın yanında olsak da, kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlasak da yaşanan olay, şiddete maruz kalan arkadaşlarımızda derin izler bırakmakta, onlar ile birlikte hepimizi derinden yaralamaktadır" ifadelerine yer verdi.



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