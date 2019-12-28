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Toroslar’ın sokakları mekanik süpürücülerle temizleniyor

İHA

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü fiziki belediyecilik çalışmaları kapsamında temizlik işlerini mekanik süpürücülerle yapıyor. Her gün 5 mahallenin tüm sokakları ekipler tarafından mekanik süpürücülerle temizleniyor.

Toroslar’ın sokakları mekanik süpürücülerle temizleniyor

Toroslar Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü fiziki belediyecilik çalışmaları kapsamında temizlik işlerini mekanik süpürücülerle yapıyor. Her gün 5 mahallenin tüm sokakları ekipler tarafından mekanik süpürücülerle temizleniyor.
Toroslar Belediyesinin, ilçenin daha temiz olması ve halkın daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için temizlik çalışmalarını sistemli ve programlı bir çalışmayla yürüttüğü bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, temizlik işlerini mekanik süpürge kullanarak yapıyor. Çalı ve plastik süpürge ile yapılan rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra sokak temizliğini, temizlik sırasında toz çıkarmayan, kum, kırık cam, kağıt, yaprak, küçük çivi, vida, izmarit ve benzeri çöpleri de haznesinde toplayabilen mekanik süpürücülerle daha hızlı gerçekleştiriyor.
“Temiz Bir Çevre, Yaşanabilir Bir Dünya” anlayışıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde her gün 5 mahallenin tüm sokakları Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından mekanik süpürücülerle temizleniyor.

"Özveriyle Çalışıyoruz"
Çevre temizliği konusunda çok hassas olduklarını kaydeden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Bu kent bizim, hepimizin. İstediğiniz kadar yatırım ve hizmet yapın, yaşadığımız yer temiz olmazsa bu çalışmalar bir anlam ifade etmez. Vatandaşlarımızın hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak amacıyla özveriyle çalışıyoruz" dedi.
Toroslar Belediyesi olarak daha hızlı ve verimli hizmet sunabilmek adına teknolojiyi yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, “Araç filomuzu bu noktada yeniliyoruz. Belediyemizin tüm birimlerinde olduğu gibi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle ilçemizde yoğun bir temizlik seferberliği yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle daha Temiz bir Toroslar için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

MERSİN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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