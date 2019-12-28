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Bakan Varank: Yerli otomobil ile 60 yıllık hayal gerçek oldu

DHA

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tanıtımı yapılan yerli otomobil ile 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tanıtımı yapılan yerli otomobil ile 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğünü söyledi.
Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TÜİOSB) temeli törenle atıldı. Temel atma törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda iş insanı katıldı. Töreninin açılış konuşmasını yapan TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek, bölgeye destek veren herkese teşekkür etti.
'YERLİ OTOMOBİLDE HEDEF AVRUPA VE DÜNYA PAZARI'
Daha sonra kürsüye gelen Bakan Varank, dün tanıtımı yapılan ve büyük beğeni toplayan yerli otomobil ile 60 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Yerli otomobilde hedefin Avrupa ve dünya pazarında yer almak olduğunu belirten Bakan Varank, "Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşti ve bu başarıyı getirdi. Bugün savunma sanayimizle, yerlilik oranlarımızla, yetiştirdiğimiz mühendislerle ve ürün gamımızdaki çeşitlilikle gurur duyuyoruz. İşte Türkiye'nin otomobili, sivil teknolojilerde geleceğe attığımız güçlü bir adım. Olay sadece bir otomobil üretmenin çok ötesinde. Olay gelişen teknolojileri, otomobille birlikte bir ekosisteme yaymakta, ki buna mobilite ekosistemi diyoruz. Biz bu yarışa tam zamanında girdik. Milli teknoloji hamlesiyle bu yarışın kazananı olmak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız başarının kriterini de koydu. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak, tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün, hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.
Temeli atılan Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilk aşamada, 3 bin kişiye yeni iş olanağı sağlamayı beklediklerini belirten Bakan Varank, şunları söyledi;
"Önümüzdeki 5 yıl içindeyse, 100 yatırımcıya ve 10 bin emekçimize ev sahipliği yapacak bir üretim altyapısı planlanıyor. Tabi bu bölgeyi farklı kılan özelliklere de değinmemiz gerekir.  Türkiye'de ilk defa, bir kadın girişimci böyle bir işe kalkışıyor. Bu OSB, Sayın Gül Akyürek'in başkanlığında kuruldu. Gül Hanım, bu projeyi en başından sahiplendi, hayal kurdu, azimle peşinden gitti ve yatırımcıları ikna etti. Attığı bu adımın, kadın girişimcileri sanayiye yatırım yapma konusunda cesaretlendireceğine hiç şüphe yok. Bu yatırımla birlikte, bölgesel bir tarım hamlesi de hayata geçecek. Yani Mersin'in tarımsal ürün çeşitliliği önce yüksek katma değere sonra da bir endüstriye dönüşecek."
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan ise hedeflerinin Mersin'de organize sanayi sayısını 9'a çıkartmak ve istihdamda 50 binin üzerine çıkmak olduğunu ifade etti.

MERSİN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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