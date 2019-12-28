Akkuyu NGS’nin türbin tesisatının soğutma sistemi ekipman tedariki için anlaşma imzalandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından inşa edilen Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’nin türbin kondansatörlerine soğutma suyu temin sistemleri için ekipman tedariki konusunda Rosatom’un enerji mühendisliği bölümü Atomenergomash A.Ş., NPO TsNIITMASH A.Ş. ve Alman şirketi Taprogge GmbH arasındaki mevcut işbirliği anlaşması kapsamında sözleşme imzalandı.

İmzalanan anlaşmaya göre, Taprogge GmbH, nükleer santralin dört ünitesi için uygun ekipman setleri geliştirecek ve tedarik edecek. TsNIITMASH ise Rusya Federasyonundaki üretimi yerelleştirme projesi kapsamında Alman şirketi tarafından üretilen bağlantılar ve bileşenlerin entegrasyonunu sağlayacak. Sözleşme kapsamında üretilen ekipman, Avrupa standartlarının şartlarını tam olarak karşılayacak.

Atomenergomash A.Ş., Akkuyu NGS’nin dört ünitesinin tamamı için reaktör ekipmanı ve makine odası tedarik ediyor. Şirketin birimleri, nükleer santrallerin tüm işletme süresi boyunca güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak reaktörler, buhar jeneratörleri, pompalama ve ısı transferi ekipmanları ile diğer ekipmanları üretiyor. Ayrıca, şirketin birimleri şu anda Hindistan, Bangladeş, Çin, Rusya ve diğer ülkelerdeki nükleer santraller için de reaktör ekipmanları üretiyor.

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