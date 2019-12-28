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Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Sanayi ...

İHA

– TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin temelini attı. Elvan, "2,5 yıl önce '3 OSB'yi 9'a çıkaracağız' dediğimde, bazıları bunu hayal olarak. Ama bugün 9 OSB'yi artık hayal olmaktan çıkardık" dedi.

Elvan: “9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin temelini attı

– TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin temelini attı. Elvan, “2,5 yıl önce ‘3 OSB’yi 9’a çıkaracağız’ dediğimde, bazıları bunu hayal olarak. Ama bugün 9 OSB’yi artık hayal olmaktan çıkardık” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin’in Tarsus ilçesi Kurbanlı mevkisinde yapılacak Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) temel atma töreninde, Mersin’e yapılan ve yapılacak yatırları anlattı.
Elvan, törende yaptığı konuşmada, TÜİOSB’nin kuruluş hikayesini anlattı. Bugün TÜİOSB’nin temelini, 34 ay içerisinde de Tarsus’ta diğer karma OSB’nin temelini atacaklarını söyledi. Bakan Varank’a, Mersin’e verdiği destekler dolayısıyla teşekkür eden Elvan, "Türkiye’de sadece iki ilimizde model fabrika var şu anda. Mersinimizde model fabrikamız bitmek üzere. Bakanımızın büyük desteğiyle bu fabrikayı inşa ediyoruz. Diğer taraftan karma OSB için ödenek ihtiyacımız vardı. Bakanımızdan rica ettim, bakanımız destek sağladı ve 10 milyon liralık kaynak gönderdi. Karma OSB’nin kamulaştırması için kullanacağız. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“9 OSB’yi hayal olmaktan çıkardık”
Yaklaşık 2,5 yıl önce Mersin’deki mevcut 3 OSB’yi 9’a çıkaracaklarını söylediğini anımsatan Elvan, bazılarının bunu hayal olarak gördüğünü dile getirerek, “Ama bugün 3. OSB’miz bitti, 4. OSB’miz 2020 sonu, 5. OSB’miz 2021 sonu itibariyle bitecek. Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 6. OSB’miz. 7. OSB’miz, Tarsus’ta birkaç ay sonra temelini atacağımız karma OSB. Mut ilçemizde bir OSB kuruyoruz, tüm çalışmaları tamamlandı. Sanayi ve teknoloji Bakanlığımız destekledi. Silifke’deki OSB’mizi ise genişletiyoruz. Bunların her birini yapma konumuna geldik, artık hayal olmaktan çıkardık. ‘50 bin istihdam’ demiştim. Bu gidişle 50 bini de aşacağız. Sadece Tarımsal Ürün İşleme Organize Sanayi Bölgesinin birinci bölümü için 5, ikinci bölümü için 5 bin kişi istihdam edildiğini düşündüğünüzde, yaklaşık 75 işletme 10 bin kişi istihdam edecek. Karma OSB’de yaklaşık 15 bin kişinin istihdamını hedefliyoruz. İlave 3., 4., 5. OSB’lerimizi de dikkate aldığımızda istihdama çok katkı sağlanabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Katma değeri yüksek ürünlere odaklanmamız gerekiyor”
Odaklanılması gereken bir başka önemli alanın katma değeri yüksek ürünler olduğunu vurgulayan Elvan, artık tüm işletmelerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmeleri gerektiğini kaydetti. Model Fabrikanın bunda öncü olacağının altını çizen Elvan, şöyle devam etti:
“Rekabet gücümüzü yüksek tutmak istiyorsak mutlaka dijital dönüşümü gerçekleştirmemiz, teknoloji yoğun yatırımlara ve katma değeri, rekabet gücü yüksek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Bu noktada adım atacağımıza, birlikte çalışacağımıza yürekten inanıyorum.”

“Bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak”
Mersin Valisi Ali İhsan Su da törendeki konuşmasında, bugün çok güzel bir gün yaşadıklarını vurguladı. Mersin’de her alanda çok önemli gelişmeler olduğuna dikkat çeken Vali Su, “Hem kamu sektöründe çok ciddi yatırımlar gerçekleştiriyoruz hem de özel sektör bazında çok önemli yatırımlar gerçekleşiyor. Bugün de ilimizde ilk defa bir ihtisas OSB’mizin temelini atıyoruz. Bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak önemli bir yatırımı gerçekleştirmiş olacağız. Bu güzel yatırımın ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız”
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise hem TÜİOSB hem de aynı bölgede yakında temeli atılacak karma OSB gibi bu tesisleşmelerin bölgeye ne derece önemli katkılar sağlayacağının farkında olduklarını kaydetti.
“Bu konuda üzerimize düşen her türlü desteği vermeye hazırız” diyen Seçer, şöyle devam etti:
“Bölgenin en önemli sorunlarının başında gelen istihdam sorununa ve bölgemizin ve ülkemizin ekonomik gelişmesine önemli katkı yapacak bu tesislerin sadece kendi bölgemizde değil, komşu bölgelerde de artması yönünde başta merkezi yönetim olmak üzere biz yerel yönetimlere de önemli görevler düşüyor.”
Bu bölgede çok değerli ve önemli tarımsal üretim kalemleri olduğunu, ancak topraktan elde edilen ürünlere katma değer sağlanamıyorsa dünya pazarlarında rekabet etme şansının da olmayacağına dikkat çeken Seçer, “Biz güçlü bir ülke, güçlü bir milletiz. Ortak paydamız ülkemiz ve kentimiz. Bu uğurda el birliğiyle ve samimiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben de belediye başkanı olarak üzerime düşen görevi gereğini değil, zorunluluk halinde bir görev addederek yerine getireceğim” dedi.

MERSİN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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