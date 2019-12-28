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Seçer: “Akdeniz ilçesinde önemli yatırımlar yapacağız”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesindeki Yenipazar'da esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Akdeniz'in, uzun yıllar ihmal edilmiş, gelir adaletsizliğinin en yoğun yaşandığı bir ilçe olduğunu belirten Seçer, ilçeye önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.

Seçer: “Akdeniz ilçesinde önemli yatırımlar yapacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesindeki Yenipazar’da esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Akdeniz’in, uzun yıllar ihmal edilmiş, gelir adaletsizliğinin en yoğun yaşandığı bir ilçe olduğunu belirten Seçer, ilçeye önemli yatırımlar yapacaklarını söyledi.
Başkan Seçer, Büyükşehir ve Akdeniz İlçe Meclis Üyeleri ile birlikte Şevket Sümer Mahallesine giderek, Yenipazar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Akdeniz Belediyesi Şevket Sümer Çok Amaçlı Mahalle Evinde Şevket Sümer Mahalle Muhtarına taziye ziyareti gerçekleştiren Seçer, daha sonra tek tek dükkanları gezerek, esnafa hayırlı işler diledi. Kahvehanelere girerek vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Seçer, Siteler Mahalle Muhtarlığını da ziyaret etti. Seçer’in gezisi sırasında vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılı takvimi de dağıtıldı.

“Vatandaşın sorunlarını kendilerinden dinliyoruz”
Gezisiyle ilgili açıklama yapan Seçer, sokağa çıkarak yaşanan sorunları yerinde göreceklerini vurgulayarak, yaklaşık 15 gündür büro çalışmaları dışında, saha incelemeleri konusundaki uygulamaları başlattıklarını ifade etti. Seçer, “Farklı bölgelerde, farklı ilçelerimizde, farklı sorunların yaşandığı alanları bizatihi yerinde görerek, inceleme yapıyoruz. Vatandaşın içerisinde olup, bölgelerine ilişkin sorunları kendilerinden dinlemek, bizi çok daha doğru sonuçlara yönlendiriyor. Bugün de Yenipazar’dayız” diye konuştu.

“Önemli yatırımların da başlayacağı dönemler geliyor”
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi meclis üyeleri ile birlikte bölgelerinde bazı gözlemler yaptıklarını dile getiren Seçer, “Yurttaşlarımızla da temasımız oluyor. Onlara sorunları iletmeleri yönünden de bir fırsat tanımış oluyoruz. Daha yeni bir belediye yönetimi sayılabiliriz. İlk 9 ay bir emekleme, toparlanma, şekil verme dönemiydi. Ama bundan sonra önemli yatırımların da başlayacağı dönemler geliyor” dedi.

“2020’de kazmayı vurmak istiyoruz”
Bugüne kadar yaptıkları hizmetleri anlatan Seçer, Metro Projesi ile ilgili de bilgi verdi. Metro Projesinde önceki gün ihaleye çıkıldığını ve 2020 yılında kazmayı vurmak istediklerini vurgulayan Seçer, “Bunun için altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Dönemimizde finansman önemli bir sorun. Ekonomik sıkıntıların, piyasalarda daralmaların yaşandığı bir dönemde bu yatırımları yapmak kolay değil. Ucuz ve uzun süreli ödeme koşullarını bize sağlayan finans kaynakları arayışı içerisindeyiz. Bunun çalışmalarını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.
Seçer, raylı sistemde üç faz halinde yeni bir çalışma yaptıklarını, 2. fazın Akdeniz ilçesini de ilgilendirdiğini söyledi.

“Akdeniz ilçesi hizmet almada uzun yıllar ihmal edilmiş”
Akdeniz ilçesinin uzun yıllar hizmet anlamında ihmal edildiğinin altını çizen Seçer, şunları söyledi:
“Altyapı, üstyapı, temiz suya erişim, yol, kaldırım gibi konularda uzun yıllar ihmal edilmiş. Büyükşehir'in sorumluluk alanındaki bölgelerde önemli yatırımlar yapmak istiyoruz. Önemli sorunların yaşandığı bir ilçe üzerindeyiz. Türkiye'de örneği az bir ilçe. Gelir dağılımında adaletsizliğin bu kadar çok olduğu çok az ilçe vardır. Bunların en başında Akdeniz ilçesi geliyor. Düşünün; limanınız, fabrikanız, OSB’niz var, Mersin’in gayri safi hasılasının önemli bir kısmı bu bölgeden karşılanıyor ama Mersin’in en yoksul kesimi de bu bölgede. Böyle bir açmaz var.”

“Kentin bu bölgesinin mutlaka dönüştürülmesi lazım”
Akdeniz bölgesinde önemli yatırımlar yapacaklarını ifade eden Seçer, “Uzun yıllar çarpık kentleşmenin, yoğun göçün, dönemsel olarak iç göçün, daha sonra Suriyeli göçün, belki de en derin tahribatları yaptığı ilçe Akdeniz ilçesi. Bu konuda vatandaşlarımızın bize kredi vermesini, biraz sabretmelerini istiyoruz. Bunlar önemli yatırımlar olacak. Altyapı yatırımları hem parasal olarak önemli miktarlardır, hem de zaman alan, projelendirilmesi gereken projelerdir ya da yatırımlardır. Kentsel dönüşüm bu bölgede son derece önemli. Kentin bu bölgesinin mutlaka dönüştürülmesi lazım. Fiziki koşulları daha uygun sokaklar, semtler, mahalleler oluşturmak lazım. Bunları gerçekleştirmek sadece belediyelerin sorumluluğu altında değil. Daha çok merkezi hükümetle bir eşgüdüm halinde bunların yapılması, işi çok daha kolaylaştıracak yatırımlar” diye konuştu.
İlçe belediyesi ile Büyükşehir’in eşgüdüm halinde çalışması ve işbirliği yapmasının da önemine değinen Seçer, “Eğer bir ilçeye yerinde, zamanında, en uygun yatırımı yapmak istiyorsanız ilçe belediyesi ile Büyükşehir arasında koordinasyonu sağlamak zorundasınız. Çünkü kaynaklar hepimizin kaynağı. İsraf edilen her kuruş hepimizin cebinden çıkan para demektir. Ödediğimiz vergi demektir. Onun için her kuruşu, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını çok dikkatli harcamamız lazım. Yolumuz meşakkatli bir yol. Yolumuz çok emek isteyen bir yol ama bunları birer birer gerçekleştireceğiz. Bunu da tabi ki vatandaşlarımızın desteği ile yapacağız” dedi.

MERSİN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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