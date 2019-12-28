Yoğun kar yağışı nedeniyle kayıp çiftçiyi arama çalışmaları durduruldu

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MERSİN´in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan Ali Kaçar´ı (63) arama çalışmalarına bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

MersinKaraman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Ali Kaçar'ı arama çalışmalarına, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Arama çalışmalarına hava koşullarının uygun olması halinde tekrar başlanacağı bildirildi.



MERSİN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:20

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