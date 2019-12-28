Tarsus’un perileri, Başkan Bozdoğan için pankart açtı

Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde (KBBL) rakibi Karşıyaka Çarşı Kolejini 7448 yenen Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, kalp rahatsızlığı geçiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ı unutmadı. “Aramızda olmasanız da yanımızdasınız, geçmiş olsun Haluk Başkanımız” yazılı pankart açan sporcular, galibiyeti Başkan Bozdoğan'a hediye etti.

KBBL’nin iddialı ekiplerinden Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaştı. Tarsus Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı, Tarsus Belediye Başkan Yardımcıları Serap Kurtcu, Mutallip Bobuşoğlu ve Füsun Kaleli ile Tarsus Belediyesi Spor Kulübü Asbaşkanı Hüseyin Torun ve çok sayıda vatandaş izledi.

Müsabakanın ilk çeyreğinde güçlü savunma yapan Tarsus ekibi, periyodu 1310 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücum ağırlıklı oynayan Tarsus Belediyespor, ilk yarıyı 3419 önde tamamladı. Turkuaz beyazlılar, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibi Karşıyaka Çarşı Koleji karşısında savunmada ağırlığını artırıp, üçüncü çeyreği de 6135 önde bitirdi. Tarsuslu basketbolcular, son çeyrekte ise karşılaşmayı 7448 tamamladı.

Takım oyuncuları, maç öncesinde ve sonrasında “Aramızda olmasanız da yanımızdasınız, geçmiş olsun Haluk Başkanımız” yazılı pankart açtı. Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, galibiyeti birkaç gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a hediye etti.

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