Mersin’de otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Emre G. (27) idaresindeki 27 TP 715 plakalı otomobil, TarsusPozantı TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Neziha T. (25) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan sürücü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan Emre G'nin 112 Acil Serviste çalıştığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
MERSİN
29 Aralık 2019 Pazar
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