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Ağaçların kesildiği alan, yeniden ormanlaştırılacak

DHA

MERSİN Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "65 dönüm orman arazisine dikilen narenciye ve diğer meyve ağaçları sökülerek infazı gerçekleştirilmektedir. Bu alanların yeniden ormanlaştırılması için arazi hazırlığı yapılarak yöreye uygun çam türleri, servi, harnup gibi türler dikilecek ve saha dikenli tel ihata ile çevrilerek ormanla bütünlüğü sağlanacaktır" denildi. 
Merkez Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ile 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgede, yaklaşık 74 dönümde bulunan ve her biri 70 yaşındaki 1511 kızılçam ağacı kesildi. Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, bölgeye giderek, tespitte bulundu. Ormanlık alandaki ağaçların diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığını gören orman muhafaza memurları, ağaçları kestiği iddia edilen Mehmet Şenol hakkında tutanak hazırladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Şenol, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Şenol, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Mersin Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan aynı bölgede daha önce dikildiği saptanan 1600 limon ağacı da ekipler tarafından söküldü. Bu ağaçların yerine orman ağaçlarının dikileceği belirtildi.
'NARENCİYE VE MEYVE AĞAÇLARI SÖKÜLEREK İNFAZI GERÇEKLEŞTİRİLECEK'
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğümüze 22.12.2019 günü gece saatlerinde gelen usulsüz ağaç kesimine ilişkin telefon ihbarına istinaden görevli Orman Muhafaza Memurları olay yerine intikal etmiş, yapılan tespit ve inceleme neticesinde eski Mezitli Mahallesinde 224 nolu bölmede 7,4 hektar (74.000 m2) ormanlık alandaki orman ağaçlarının diplerinden motorlu testere ile kesilerek yerinde bırakıldığı görülmüştür. Bu işlemle ilgili şüpheliler hakkında suç zaptı tanzim edilerek yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet savcılığına gönderilmiştir. İdaremizce yapılan tespitte; bu usulsüz ağaç kesimlerinin orman alanlarını işgal amaçlı yapıldığı ve yapan şahısların bunu sistematik bir şekilde rant amaçlı yaptığı tespit edilmiştir. Bu usulsüz kesimi yapan kişi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu kişiler hakkında mahkemelerin verdiği müsadere kararları, orman alanlarının işgalinin önlenmesi amacıyla uygulanmaya başlanmıştır" denildi.
Açıklamada ayrıca sökümü yapılan narenciye ağaçlarına da değinilerek, şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede Mersin Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Davultepe Orman İşletme Şefliği Eski Mezitli Mahallesi 224 ve 225 nolu bölmelerde toplu koruma ekibi tarafından ormanlarımızın kanun dışı müdahalelere karşı korunması amacıyla açma-yerleşme, işgal ve faydalanma nedeniyle suç zaptı tanzim edilerek mahkemeye intikal ettirilmiş ve ilgili Mahkemelerce müsaderesine karar verilmiş olan 65 dönüm orman arazisine dikilen narenciye ve diğer meyve ağaçları sökülerek infazı gerçekleştirilmektedir. Bu alanların yeniden ormanlaştırılması için arazi hazırlığı yapılarak yöreye uygun çam türleri, servi, harnup gibi türler dikilecek ve saha dikenli tel ihata ile çevrilerek ormanla bütünlüğü sağlanacaktır. Toplu koruma ekiplerimizce bu gibi yasa dışı müdahalelerin önüne geçmek için koruma faaliyetleri sıklaştırılarak rant amaçlı bu gibi eylemlerin önü alınacaktır."

MERSİN

29 Aralık 2019 Pazar

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