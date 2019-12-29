Atatürk'ün ilk gazetesi 'Minber' Toroslar'da yeniden hayat buldu

Toroslar Belediyesi, 1918 yılında toplam 51 sayı olarak yayınlanan Minber Gazetesi’ne 101 yıl sonra yeniden hayat verdi.

Mersin’in Kurtuluş Günü kutlamalarına dolu dolu birçok etkinlikle hazırlanan Toroslar Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadeleyi başlatmak için Anadolu’ya geçmeden önceki en önemli çalışmalarından birini teşkil eden ve döneme ışık tutan Minber Gazetesi’ni özel bir sayı ile Mersinlilerle buluşturdu.

Minber Gazetesi, 3 Ocak Zafer Yürüyüşü ve etkinlikleri kapsamında vatandaşlara armağan edildi. İmkanın değil imanın üstün geldiğinin anlatıldığı gazetede, “Mersin düşman işgalinden kurtarıldı', 'Mersinli Kuvvacılar Başnalar’da Fransızları mağlup etti', 'Toroslar’ın kahramanlığı Millet Meclisi’nde konuşuldu', 'Mersin Müdafaai Hukuk Teşkilatı kuruldu' gibi başlıklar ve haber içerikleri yer aldı.

Türk basınının Milli Mücadele döneminde önemli görevler üstlendiğini dile getiren Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gazetesi olan Minber Gazetesi’ne yeniden can vermek bizler için büyük bir onur oldu. Kısa süren yayın hayatına rağmen Minber Gazetesi’ni döneminde yayınlanan diğer gazetelerden ayıran en önemli özelliği, gazetenin yayın kurulunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de olmasıdır” dedi.

Atatürk’ün, basını, 'milletin müşterek sesi' olarak tanımladığını hatırlatan Yılmaz, “Biz de Anadolu topraklarının müdafaası için göğüs göğse mücadele eden kahramanlarımızın ve dönemin siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerinin ele alındığı bu gazeteyi yeniden uyarlayarak, milli mücadele dönemine ismini büyük bir gururla yazdıran Mersinlilere armağan ediyoruz. 21 Aralık 1918’de son sayısını çıkardıktan sonra Türk basın tarihinde yerini alan bu önemli gazeteyi yeniden bastırarak, Milli Mücadele döneminde verilen o zorlu mücadelenin üstesinden nasıl gelindiğini yeniden hatırlamak, hatırlatmak istedik. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve şekillenmesinde oynağı rol göz önüne alındığında, Minber Gazetesi’ndeki fikri tartışmaların önemi daha iyi anlaşılacaktır” diye konuştu.

MERSİN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:21

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