Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir haftadır kayıp olduğu bildirilen keçi, AKUT ekiplerince yamaçta bulunarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, otlatmaya götürdüğü keçilerden birinin 1 haftadan bu yana kayıp olduğunu belirterek AKUT Mersin Ekibinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine 5 gönüllüsü ile bölgeye giden AKUT eki, kayıp keçiyi saatler süren çalışma sonrası bulduğu yamaçtan kurtararak sahibine teslim etti.

MERSİN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:21

GÜNEŞ 07:46

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.