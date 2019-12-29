Kayıp keçi 1 hafta sonra AKUT ekiplerince bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir haftadır kayıp olduğu bildirilen keçi, AKUT ekiplerince yamaçta bulunarak kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Kösereli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Şahin, otlatmaya götürdüğü keçilerden birinin 1 haftadan bu yana kayıp olduğunu belirterek AKUT Mersin Ekibinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine 5 gönüllüsü ile bölgeye giden AKUT eki, kayıp keçiyi saatler süren çalışma sonrası bulduğu yamaçtan kurtararak sahibine teslim etti.
MERSİN
29 Aralık 2019 Pazar
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