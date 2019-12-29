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Mersin, 2020'yi ışıl ışıl karlışayacak

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları kapsamında, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ışıklandırma çalışmasıyla vatandaşlara görsel bir şölen hazırlayarak,, canlı müzik grupları, sanatçılar ve DJ performansıyla Mersinlilere eğlenceli bir yılbaşı gecesi yaşatacak.

Mersin, 2020'yi ışıl ışıl karlışayacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl hazırlıkları kapsamında, Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki ışıklandırma çalışmasıyla vatandaşlara görsel bir şölen hazırlayarak,, canlı müzik grupları, sanatçılar ve DJ performansıyla Mersinlilere eğlenceli bir yılbaşı gecesi yaşatacak.
Büyükşehir Belediyesi, Mersinliler’in 2020 yılını coşku ile karşılaması için dopdolu bir program hazırladı. Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı akşamı Mersinlilere alternatif etkinlikler sunuyor. Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda yapılacak etkinliklerde, rock müzik severler için Grup Zor Rock, özgün müzik severler için Özgün Sanat Atölyesi Grubu’nun yanı sıra Grup Plastic, sanatçılar Gülden Vurandemir ve Ezgi Türkoğlu performanslarını sergileyecek. Saat 19.00 ile gece 02.00 arası devam edecek müzik coşkusuna DJ performansı da eşlik edecek.
Varillerde ateş yakılarak, patlamış mısır ikramı ile yeni yıl ruhunu kentte hissettirecek olan Büyükşehir Belediyesi, saatler 00.00’ı vurduğunda havai fişek gösterisiyle kenti ışıldatacak.
'1 ekmek 1 çorba' projesiyle kentin farklı noktalarında günlük ortalama 3 bin vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda da saat 23.0001.00 arasında, etkinliğe katılanlara çorba ikramında bulunacak. Yılbaşını birlikte kutlayan Mersinliler, yeni yıl için tutacakları dilekleri, dilek balonlarıyla göğe gönderecek.

MERSİN

29 Aralık 2019 Pazar

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