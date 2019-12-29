Tarsus'ta kamyon yoldan çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yoldan çıkan kamyon devrildi.
Alınan bilgiye göre, Karadiken Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Ü.T.'nin kullandığı 01 BJP 12 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Şans eseri yaralının olmadığı kazada maddi hasar oluştu.
MERSİN
29 Aralık 2019 Pazar
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